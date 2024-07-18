Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 18 липня

Пара йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 18 липня, буде весь день спекотною, проте синоптики обіцяють грозу та шквальний вітер. Температура повітря вдень підійметься до +38°C. Вода у морі прогріється до +29 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

У другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза, град.

Вітер північний, 7-12 м/с, у другій половині дня місцями шквал 17-22 м/с.

Температура вночі +26...+28 °С, вдень +36...+38 °С.

Температура морської води +26...+29 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

У другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза, град.

Вітер північний, 7-12 м/с, у другій половині дня місцями шквал 17-22 м/с.

Температура вночі +27...+29 °С, +34...+39 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Погода в Україні 18 липня

Сьогодні по всій території України температура повітря протягом дня очікується в межах +26...+33 °С. На півдні та південному сході +37...+41 °С.



Зниження температури повітря торкнеться Житомирщини, Київщини та Чернігівщини, частково Вінниччини, Черкащини. Температура повітря завтра вдень у цих областях з'їде до +29...+32 °CУ західній частині, місцями на півночі, у Вінницькій та Черкаській областях є ймовірність короткочасних дощів із грозами.

Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Ми писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.