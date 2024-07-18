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Довгоочікувана гроза — синоптики порадували прогнозом погоди в Одесі на сьогодні

18 липня 2024 05:31
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 18 липня
Пара йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Одесі сьогодні, 18 липня, буде весь день спекотною, проте синоптики обіцяють грозу та шквальний вітер. Температура повітря вдень підійметься до +38°C. Вода у морі прогріється до +29 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • У другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза, град.
  • Вітер північний, 7-12 м/с, у другій половині дня місцями шквал 17-22 м/с.
  • Температура вночі +26...+28 °С, вдень +36...+38 °С.
  • Температура морської води +26...+29 °С.
прогноз погоди в Одесі на 18 липня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • У другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза, град.
  • Вітер північний, 7-12 м/с, у другій половині дня місцями шквал 17-22 м/с.
  • Температура вночі +27...+29 °С, +34...+39 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
прогноз погоди в Одеській області на 18 липня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Погода в Україні 18 липня

Сьогодні по всій території України температура повітря протягом дня очікується в межах +26...+33 °С. На півдні та південному сході +37...+41 °С.  

Зниження температури повітря торкнеться Житомирщини, Київщини та Чернігівщини, частково Вінниччини, Черкащини. Температура повітря завтра вдень у цих областях з'їде до +29...+32 °CУ західній частині, місцями на півночі, у Вінницькій та Черкаській областях є ймовірність короткочасних дощів із грозами.

Погода в Україні 18 липня
Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Ми писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.

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