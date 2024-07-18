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Долгожданная гроза — синоптики порадовали прогнозом погоды в Одессе на сегодня

18 июля 2024 05:31
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 18 июля.
Пара идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Одессе сегодня, 18 июля, будет весь день жаркой, однако синоптики обещают грозу и шквальный ветер. Температура воздуха днем поднимется до +38°C. Вода в море прогреется до +29 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, град.
  • Ветер северный, 7-12 м/с, во второй половине дня местами шквал 17-22 м/с.
  • Температура ночью +26...+28°С, днем +36...+38°С.
  • Температура морской воды +26...+29 °С.
прогноз погоды в Одессе на 18 июля
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, град.
  • Ветер северный, 7-12 м/с, во второй половине дня местами шквал 17-22 м/с.
  • Температура ночью +27...+29°С, +34...+39°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
прогноз погоды в Одесской области на 18 июля
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Погода в Украине 18 июля

Сегодня на всей территории Украины температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +26...+33 °С. На юге и юго-востоке +37...+41°С.

Снижение температуры воздуха коснется Житомирщины, Киевщины и Черниговщины, частично Виннитчины, Черкасчины. Температура воздуха завтра днем в этих областях съедет до +29...+32 °C. В западной части, местами на севере, в Винницкой и Черкасской областях есть вероятность кратковременных дождей с грозами.

прогноз погоды по Украине. на 18 июля
Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Мы писали, что журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, как они переносят жару в блекауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.

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