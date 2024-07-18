Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 18 июля.

Долгожданная гроза — синоптики порадовали прогнозом погоды в Одессе на сегодня
Погода в Одессе сегодня, 18 июля, будет весь день жаркой, однако синоптики обещают грозу и шквальный ветер. Температура воздуха днем поднимется до +38°C. Вода в море прогреется до +29 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, град.
- Ветер северный, 7-12 м/с, во второй половине дня местами шквал 17-22 м/с.
- Температура ночью +26...+28°С, днем +36...+38°С.
- Температура морской воды +26...+29 °С.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, град.
- Ветер северный, 7-12 м/с, во второй половине дня местами шквал 17-22 м/с.
- Температура ночью +27...+29°С, +34...+39°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Погода в Украине 18 июля
Сегодня на всей территории Украины температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +26...+33 °С. На юге и юго-востоке +37...+41°С.
Снижение температуры воздуха коснется Житомирщины, Киевщины и Черниговщины, частично Виннитчины, Черкасчины. Температура воздуха завтра днем в этих областях съедет до +29...+32 °C. В западной части, местами на севере, в Винницкой и Черкасской областях есть вероятность кратковременных дождей с грозами.
Мы писали, что журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, как они переносят жару в блекауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.
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