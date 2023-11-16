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ДСНС закликає водіїв не зволікати з переходом на зимову гуму

16 листопада 2023 17:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
ДСНС закликає водіїв не зволікати з переходом на зимову гуму
Чоловік міняє гуму на автомобілі. Фото: СарниNews.City
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні почав падати перший сніг. У зв'язку з цим водіїв просять не зволікати з переходом на зимову гуму.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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"18 листопада в західних, Житомирській та Вінницькій областях можливе утворення снігового покриву до 5-10 см, а на Прикарпатті місцями до 20 см", — говориться у повідомленні.

20 листопада у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях сніг може встелити землю на 10-15 см. На дорогах можлива ожеледиця.

В ДСНС закликають водіїв, хто цього ще не зробив, подбати про зміну літньої гуми на зимову. 

Раніше ми повідомляли, що станом на ранок 16 листопада у Селидовому Донецької області тривають пошуково-рятувальні роботи внаслідок обстрілу у ніч проти 15 листопада. Під завалами можуть перебувати ще двоє осіб. 

Нагадуємо, що у Києві повідомили про ємність з невідомим вмістом поблизу залізничних колій у Дніпровському районі. Згодом з'ясувалося, що всередині 20 кг ртуті.

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