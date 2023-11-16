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ГСЧС призывает водителей не медлить с переходом на зимнюю резину

16 ноября 2023 17:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
ГСЧС призывает водителей не медлить с переходом на зимнюю резину
Мужчина меняет резину на автомобиле. Фото: СарниNews.City
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине начал падать первый снег. В этой связи водителей просят не медлить с переходом на зимнюю резину.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"18 ноября в западных, Житомирской и Винницкой областях возможно образование снежного покрова до 5-10 см, а в Прикарпатье местами до 20 см", — говорится в сообщении.

20 ноября в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях снег может покрыть землю на 10-15 см. На дорогах возможна гололедица.

В ГСЧС призывают водителей, кто этого еще не сделал, позаботиться о смене летней резины на зимнюю.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на утро 16 ноября в Селидово Донецкой области продолжаются поисково-спасательные работы в результате обстрела в ночь на 15 ноября. Под завалами могут находиться еще два человека.

Напомним, что в Киеве сообщили о емкости с неизвестным содержанием вблизи железнодорожных путей в Днепровском районе. Впоследствии выяснилось, что внутри 20 кг ртути.

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