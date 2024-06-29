Магнітні бурі 29 червня — прогноз від Meteoprog

Геомагнітне поле неабияк штормитиме — прогноз магнітних бур 29 червня
Магнітні бурі 29 червня суттєво не загрожуватимуть людському здоров'ю. Однак попри це суттєвих магнітних бур не очікується, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 29 червня
За останню добу на Сонці сталися 12 спалахів С-класу, які практично не впливають на Землю. Сьогодні, у суботу рівень геомагнітного поля коливатиметься від спокійного до незначного штормового рівня, а сонячна активність буде помірною.
Сонячна активність на 29 червня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 20%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність сонячних М-спалахів — 55%
- Ймовірність сонячних Х-спалахів — 5%
- Кількість сонячних плям — 64
Як захистити організм від магнітних бур
Вплив магнітних бур на людський організм сприяє розвитку серцево-ішемічних хвороб та вегето-судинної дистонії. Тому аби зменшення негативний вплив на здоров'я, лікарі радять:
- не зловживати кавою, тютюном та алкоголем;
- зменшити фізичне та психічне навантаження;
- контролювати ризик стресу;
- дотримуватися режиму дня;
- більше гуляти на свіжому повітрі;
- регулярно харчуватися здоровою їжею;
- більше відпочивати;
- відмовитися від надважких фізичних та розумових справ;
- спати щонайменше вісім годин.
Нагадаємо, NASA та уряд США провели п’ять міжвідомчих настільних навчань Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise встановили, що людство з 72% ймовірністю буде знищено гігантським метеоритом.
А також нещодавно в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.
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