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Геомагнітне поле неабияк штормитиме — прогноз магнітних бур 29 червня

29 червня 2024 13:44
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Магнітні бурі 29 червня — прогноз від Meteoprog
Жінка страждає на головний біль через магнітну бурю. Ілюстративне фото: freepik
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Магнітні бурі 29 червня суттєво не загрожуватимуть людському здоров'ю. Однак попри це суттєвих магнітних бур не очікується, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 29 червня

За останню добу на Сонці сталися 12 спалахів С-класу, які практично не впливають на Землю. Сьогодні, у суботу рівень геомагнітного поля коливатиметься від спокійного до незначного штормового рівня, а сонячна активність буде помірною.

Сонячна активність на 29 червня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 20%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність сонячних М-спалахів — 55%
  • Ймовірність сонячних Х-спалахів — 5%
  • Кількість сонячних плям — 64
магнітні бурі 29 червня
Жінка страждає на напад ВСД. Джерело: freepik

Як захистити організм від магнітних бур

Вплив магнітних бур на людський організм сприяє розвитку серцево-ішемічних хвороб та вегето-судинної дистонії. Тому аби зменшення негативний вплив на здоров'я, лікарі радять: 

  • не зловживати кавою, тютюном та алкоголем;
  • зменшити фізичне та психічне навантаження;
  • контролювати ризик стресу;
  • дотримуватися режиму дня;
  • більше гуляти на свіжому повітрі;
  • регулярно харчуватися здоровою їжею;
  • більше відпочивати;
  • відмовитися від надважких фізичних та розумових справ;
  • спати щонайменше вісім годин.

Нагадаємо, NASA та уряд США провели п’ять міжвідомчих настільних навчань Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise встановили, що людство з 72% ймовірністю буде знищено гігантським метеоритом.

А також нещодавно в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.

погода
космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
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