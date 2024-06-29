Магнітні бурі 29 червня — прогноз від Meteoprog

Жінка страждає на головний біль через магнітну бурю. Ілюстративне фото: freepik

Магнітні бурі 29 червня суттєво не загрожуватимуть людському здоров'ю. Однак попри це суттєвих магнітних бур не очікується, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 29 червня

За останню добу на Сонці сталися 12 спалахів С-класу, які практично не впливають на Землю. Сьогодні, у суботу рівень геомагнітного поля коливатиметься від спокійного до незначного штормового рівня, а сонячна активність буде помірною.

Сонячна активність на 29 червня

Можливість малого геомагнітного шторму — 20%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність сонячних М-спалахів — 55%

Ймовірність сонячних Х-спалахів — 5%

Кількість сонячних плям — 64

Жінка страждає на напад ВСД. Джерело: freepik

Як захистити організм від магнітних бур

Вплив магнітних бур на людський організм сприяє розвитку серцево-ішемічних хвороб та вегето-судинної дистонії. Тому аби зменшення негативний вплив на здоров'я, лікарі радять:

не зловживати кавою, тютюном та алкоголем;

зменшити фізичне та психічне навантаження;

контролювати ризик стресу;

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти на свіжому повітрі;

регулярно харчуватися здоровою їжею;

більше відпочивати;

відмовитися від надважких фізичних та розумових справ;

спати щонайменше вісім годин.

Нагадаємо, NASA та уряд США провели п’ять міжвідомчих настільних навчань Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise встановили, що людство з 72% ймовірністю буде знищено гігантським метеоритом.

А також нещодавно в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.