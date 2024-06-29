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Геомагнитное поле будет сильно штормить — прогноз магнитных бурь 29 июня

29 июня 2024 13:44
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Магнитные бури 29 июня — прогноз от Meteoprog
Женщина страдает головной болью из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Магнитные бури 29 июня не будут существенно угрожать человеческому здоровью. Однако несмотря на это существенных магнитных бурь не ожидается, а за последние 24 часа солнечная активность была низкой.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 29 июня

За последние сутки на Солнце произошло 12 вспышек С-класса, которые практически не влияют на Землю. Сегодня, в субботу, уровень геомагнитного поля будет колебаться от спокойного до незначительного штормового уровня, а солнечная активность будет умеренной.

Солнечная активность на 29 июня

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 20%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность солнечных М-вспышек — 55%
  • Вероятность солнечных Х-вспышек — 5%
  • Количество солнечных пятен — 64
магнитные бури 29 июня
Женщина страдает приступом ВСД. Источник: freepik

Как защитить организм от магнитных бурь

Воздействие магнитных бурь на человеческий организм способствует развитию сердечно-ишемических болезней и вегето-сосудистой дистонии. Поэтому чтобы уменьшение негативного влияния на здоровье, врачи советуют:

  • не злоупотреблять кофе, табаком и алкоголем;
  • уменьшить физическую и психическую нагрузку;
  • контролировать риск стресса;
  • соблюдать режим дня;
  • больше гулять на свежем воздухе;
  • регулярно питаться здоровой пищей;
  • больше отдыхать;
  • отказаться от сверхтяжелых физических и умственных дел;
  • спать не менее восьми часов.

Напомним, NASA и правительство США провели пять межведомственных настольных учений Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise установили, что человечество с 72% вероятностью будет уничтожено гигантским метеоритом.

А также недавно в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.

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