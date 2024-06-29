Магнитные бури 29 июня — прогноз от Meteoprog

Женщина страдает головной болью из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik

Магнитные бури 29 июня не будут существенно угрожать человеческому здоровью. Однако несмотря на это существенных магнитных бурь не ожидается, а за последние 24 часа солнечная активность была низкой.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 29 июня

За последние сутки на Солнце произошло 12 вспышек С-класса, которые практически не влияют на Землю. Сегодня, в субботу, уровень геомагнитного поля будет колебаться от спокойного до незначительного штормового уровня, а солнечная активность будет умеренной.

Солнечная активность на 29 июня

Возможность малого геомагнитного шторма — 20%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность солнечных М-вспышек — 55%

Вероятность солнечных Х-вспышек — 5%

Количество солнечных пятен — 64

Женщина страдает приступом ВСД. Источник: freepik

Как защитить организм от магнитных бурь

Воздействие магнитных бурь на человеческий организм способствует развитию сердечно-ишемических болезней и вегето-сосудистой дистонии. Поэтому чтобы уменьшение негативного влияния на здоровье, врачи советуют:

не злоупотреблять кофе, табаком и алкоголем;

уменьшить физическую и психическую нагрузку;

контролировать риск стресса;

соблюдать режим дня;

больше гулять на свежем воздухе;

регулярно питаться здоровой пищей;

больше отдыхать;

отказаться от сверхтяжелых физических и умственных дел;

спать не менее восьми часов.

Напомним, NASA и правительство США провели пять межведомственных настольных учений Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise установили, что человечество с 72% вероятностью будет уничтожено гигантским метеоритом.

А также недавно в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.