Магнитные бури 29 июня — прогноз от Meteoprog

Геомагнитное поле будет сильно штормить — прогноз магнитных бурь 29 июня
Магнитные бури 29 июня не будут существенно угрожать человеческому здоровью. Однако несмотря на это существенных магнитных бурь не ожидается, а за последние 24 часа солнечная активность была низкой.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 29 июня
За последние сутки на Солнце произошло 12 вспышек С-класса, которые практически не влияют на Землю. Сегодня, в субботу, уровень геомагнитного поля будет колебаться от спокойного до незначительного штормового уровня, а солнечная активность будет умеренной.
Солнечная активность на 29 июня
- Возможность малого геомагнитного шторма — 20%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность солнечных М-вспышек — 55%
- Вероятность солнечных Х-вспышек — 5%
- Количество солнечных пятен — 64
Как защитить организм от магнитных бурь
Воздействие магнитных бурь на человеческий организм способствует развитию сердечно-ишемических болезней и вегето-сосудистой дистонии. Поэтому чтобы уменьшение негативного влияния на здоровье, врачи советуют:
- не злоупотреблять кофе, табаком и алкоголем;
- уменьшить физическую и психическую нагрузку;
- контролировать риск стресса;
- соблюдать режим дня;
- больше гулять на свежем воздухе;
- регулярно питаться здоровой пищей;
- больше отдыхать;
- отказаться от сверхтяжелых физических и умственных дел;
- спать не менее восьми часов.
Напомним, NASA и правительство США провели пять межведомственных настольных учений Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise установили, что человечество с 72% вероятностью будет уничтожено гигантским метеоритом.
А также недавно в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.
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