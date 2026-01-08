Погода сьогодні, 8 січня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди на вулиці під час ожеледиці. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на четвер, 8 січня, надали синоптики. Буде хмарно. Очікуються опади та небезпечні метеорологічні явища.

Про це в середу, 7 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 8 січня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У західних, Вінницькій і Житомирській областях пройде значний, а вдень місцями сильний сніг, передбачається хуртовина. Уночі стовпчики термометрів знизяться до -7...-12 °С, а вдень піднімуться до -2...-7 °С. У Київській, Чернігівській, Сумській і Черкаській областях очікуються мокрий сніг і дощ, ожеледиця та налипання мокрого снігу. Нічна температура — 0...-5 °С, денна — 0...+5 °С. На решті територій буде помірний, місцями значний дощ. Уночі похолодає до +1...+6 °С, а вдень потеплішає до +7...+12 °С.

Південний, а північних і західних областях північно-східний вітер сягне 7–12 м/с, але вдень у західних, південних і центральних областях можливі пориви 15–20 м/с.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно. Очікуються значний мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах (I, жовтий, рівень небезпечності). Швидкість північно-східного вітру — 7–12 м/с. Нічна температура на Київщині — 0...-5 °С, а в Києві — -2...-4 °С. Удень у столиці повітря прогріється до 0...+2 °С, а в області — до 0...+5 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Де буде I, жовтий, рівень небезпечності

У Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях значний сніг і хуртовина. У Київській, Чернігівській та Черкаській областях значний мокрий сніг і дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу. Удень у західних, південних та центральних областях пориви вітру 15–20 м/с, а в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця.

Де буде II, помаранчевий, рівень небезпечності

Удень у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях сильний сніг, хуртовина, на дорогах місцями снігові замети.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта приземного атмосферного тиску та фронтів за моделлю ICON (DWD)

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 8 січня в Україну прийде циклон. Синоптична ситуація буде складною: на заході — сніг, на півночі та Вінниччині — мокрий сніг, а на решті території — дощі. Опади часом будуть сильними. До того ж очікуються налипання мокрого снігу та ожеледиця, сильний вітер.

На заході передбачається -3...-7 °С, на півночі — -2...+3 °С, у центрі — -2...+6 °С, на сході — +3...+6 °С, а на півдні — +7...+14 °С.

У Києві йтиме мокрий сніг, часом дощ. Можливі сильні опади. Вітер із північного сходу буде сильний. Уночі стовпчики термометрів знизяться до -4 °С, а вдень повітря прогріється до -1...+1 °С.

Раніше Наталка Діденко попередила, що 8 січня погоду в Україні визначатиме південний циклон. Він принесе опади.

Також ми повідомляли, що в Києві 7 січня була сильна ожеледиця. Вулиці столиці перетворилися на суцільну ковзанку.