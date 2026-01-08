Погода сьогодні, 8 січня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Гідрометцентр обіцяє на сьогодні небезпеку майже по всій Україні
Прогноз погоди в Україні на четвер, 8 січня, надали синоптики. Буде хмарно. Очікуються опади та небезпечні метеорологічні явища.
Про це в середу, 7 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 8 січня
У західних, Вінницькій і Житомирській областях пройде значний, а вдень місцями сильний сніг, передбачається хуртовина. Уночі стовпчики термометрів знизяться до -7...-12 °С, а вдень піднімуться до -2...-7 °С. У Київській, Чернігівській, Сумській і Черкаській областях очікуються мокрий сніг і дощ, ожеледиця та налипання мокрого снігу. Нічна температура — 0...-5 °С, денна — 0...+5 °С. На решті територій буде помірний, місцями значний дощ. Уночі похолодає до +1...+6 °С, а вдень потеплішає до +7...+12 °С.
Південний, а північних і західних областях північно-східний вітер сягне 7–12 м/с, але вдень у західних, південних і центральних областях можливі пориви 15–20 м/с.
У Києві та на Київщині буде хмарно. Очікуються значний мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах (I, жовтий, рівень небезпечності). Швидкість північно-східного вітру — 7–12 м/с. Нічна температура на Київщині — 0...-5 °С, а в Києві — -2...-4 °С. Удень у столиці повітря прогріється до 0...+2 °С, а в області — до 0...+5 °С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Де буде I, жовтий, рівень небезпечності
У Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях значний сніг і хуртовина. У Київській, Чернігівській та Черкаській областях значний мокрий сніг і дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу. Удень у західних, південних та центральних областях пориви вітру 15–20 м/с, а в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця.
Де буде II, помаранчевий, рівень небезпечності
Удень у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях сильний сніг, хуртовина, на дорогах місцями снігові замети.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 8 січня в Україну прийде циклон. Синоптична ситуація буде складною: на заході — сніг, на півночі та Вінниччині — мокрий сніг, а на решті території — дощі. Опади часом будуть сильними. До того ж очікуються налипання мокрого снігу та ожеледиця, сильний вітер.
На заході передбачається -3...-7 °С, на півночі — -2...+3 °С, у центрі — -2...+6 °С, на сході — +3...+6 °С, а на півдні — +7...+14 °С.
У Києві йтиме мокрий сніг, часом дощ. Можливі сильні опади. Вітер із північного сходу буде сильний. Уночі стовпчики термометрів знизяться до -4 °С, а вдень повітря прогріється до -1...+1 °С.
Раніше Наталка Діденко попередила, що 8 січня погоду в Україні визначатиме південний циклон. Він принесе опади.
Також ми повідомляли, що в Києві 7 січня була сильна ожеледиця. Вулиці столиці перетворилися на суцільну ковзанку.
