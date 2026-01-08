Видео
Видео

Гидрометцентр обещает на сегодня опасность почти по всей Украине

Гидрометцентр обещает на сегодня опасность почти по всей Украине

Дата публикации 8 января 2026 06:25
Погода сегодня, 8 января, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди на улице во время гололеда. Фото иллюстративное: УНІАН

Прогноз погоды в Украине на четверг, 8 января, дали синоптики. Будет облачно. Ожидаются осадки и опасные метеорологические явления.

Об этом в среду, 7 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 8 января

Погода в Украине 8 января 2026 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В западных, Винницкой и Житомирской областях пройдет значительный, а днем местами сильный снег, предполагается метель. Ночью столбики термометров снизятся до -7...-12 °С, а днем поднимутся до -2...-7 °С. В Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях ожидаются мокрый снег и дождь, гололедица и налипание мокрого снега. Ночная температура — 0...-5 °С, дневная — 0...+5 °С. На остальной территории будет умеренный, местами значительный дождь. Ночью похолодает до +1...+6 °С, а днем потеплеет до +7...+12 °С.

Южный, а северных и западных областях северо-восточный ветер достигнет 7–12 м/с, но днем в западных, южных и центральных областях возможны порывы 15–20 м/с.

Температуры в Украине 8 января 2026 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно. Ожидаются значительный мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололедица на дорогах (I, желтый, уровень опасности). Скорость северо-восточного ветра — 7–12 м/с. Ночная температура на Киевщине — 0...-5 °С, а в Киеве — -2...-4 °С. Днем в столице воздух прогреется до 0...+2 °С, а в области — до 0...+5 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Метеорологические явления в Украине 8 января 2026 года
Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Где будет I, желтый, уровень опасности

В Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областях значительный снег и метель. В Киевской, Черниговской и Черкасской областях значительный мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега. Днем в западных, южных и центральных областях порывы ветра 15–20 м/с, а в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица.

Где будет II, оранжевый, уровень опасности

Днем в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях сильный снег, метель, на дорогах местами снежные заносы.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта приземного атмосферного давления
Карта приземного атмосферного давления и фронтов по модели ICON (DWD)

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 8 января в Украину придет циклон. Синоптическая ситуация будет сложной: на западе — снег, на севере и Винницкой области — мокрый снег, а на остальной территории — дожди. Осадки временами будут сильными. К тому же ожидаются налипание мокрого снега и гололедица, сильный ветер.

На западе предполагается -3...-7 °С, на севере — -2...+3 °С, в центре — -2...+6 °С, на востоке — +3...+6 °С, а на юге — +7...+14 °С.

В Киеве будет идти мокрый снег, временами дождь. Возможны сильные осадки. Ветер с северо-востока будет сильным. Ночью столбики термометров снизятся до -4 °С, а днем воздух прогреется до -1...+1 °С.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что 8 января погоду в Украине будет определять южный циклон. Он принесет осадки.

Также мы сообщали, что в Киеве 7 января была сильная гололедица. Улицы столицы превратились в сплошной каток.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
