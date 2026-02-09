Погода сьогодні, 9 лютого, в Україні — Укргідрометцентр

Чоловік йде вулицею під час негоди. Фото ілюстративрне: Новини.LIVE

Прогноз погоди на понеділок, 9 лютого, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. У більшості західних, південних та східних областях очікується невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах буде ожеледиця.

Про це у неділю, 8 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 9 лютого

Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме переважно північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі була -13...-18 °С, вдень -7...-12 °С. На Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі -9...-14 °С, вдень -3...-8 °С. На Закарпатті вночі близько 0 °С, вдень +1...+6 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 9 лютого буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах очікується ожеледиця.

Вітер дутиме переважно північний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області знизилась вночі до -13...-18 °С, вдень становитиме -7...-12 °С.

Тим часом у Києві вночі -14...-16 °С, вдень -8...-10 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, вночі температура мала знизитися до -18 °С, а вже наступною, в ніч з 9 на 10 — до -20...-22 °С.

Вищою буде температура на півдні та південному заході, вночі прибили до -12 °С.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні збережеться зимова погода з морозом, снігом і ожеледицею. Синоптики попередили про складні умови на дорогах і поривчастий північний вітер.

Також ми писали, що у Києві досі критична ситуація через неприбраний лід на обочинах та тротуарах. У зв'язку з цим багато людей травмуються і травмпункти переповнені.