Дата публикации 9 февраля 2026 06:25
Погода сегодня, 9 февраля, в Украине - Укргидрометцентр
Мужчина идет по улице во время непогоды. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды на понедельник, 9 февраля, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. В большинстве западных, южных и восточных областях ожидается небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах будет гололедица.

Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 9 февраля

В Україні 9 лютого будуть сніги та ожеледиця
Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью была -13...-18 °С, днем -7...-12 °С. На Прикарпатье, юге и юго-востоке страны ночью -9...-14 °С, днем -3...-8 °С. На Закарпатье ночью около 0 °С, днем +1...+6 °С.

Прогноз погоди в Україні 9 лютого
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 9 февраля будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах ожидается гололедица.

Ветер будет дуть преимущественно северный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области снизилась ночью до -13...-18 °С, днем составит -7...-12 °С.

Тем временем в Киеве ночью -14...-16 °С, днем -8...-10 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, ночью температура должна была снизиться до -18 °С, а уже на следующей, в ночь с 9 на 10 — до -20...-22 °С.

Выше будет температура на юге и юго-западе, ночью прибили до -12 °С.

Напомним, что в Одессе сегодня сохранится зимняя погода с морозом, снегом и гололедом. Синоптики предупредили о сложных условиях на дорогах и порывистом северном ветре.

Также мы писали, что в Киеве до сих пор критическая ситуация из-за неубранного льда на обочинах и тротуарах. В связи с этим много людей травмируются и травмпункты переполнены.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
