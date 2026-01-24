Відео
Головна Погода Гідрометцентр попередив про небезпечну погоду в Україні — прогноз

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 18:09
Прогноз погоди в Україні на 25 січня — де очікувати сніг та мороз
Комунальники розчищають місто від снігу. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 25 січня, у деяких регіонах України очікується невеликий сніг. Також синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у суботу, 24 січня.

Карта погоди на 25 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 25 січня — які області скує мороз

Згідно з прогнозом синоптиків, на півдні та заході очікується сніг із дощем. Вночі на Прикарпатті, а вдень в центральних областях — помірний сніг.

Буде хмарно. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура на північному сході та сході країни вночі складатиме -12...-17 °С, вдень -7...-12 °С. На півдні та заході вночі прогнозують -3...-8 °С, вдень -4...+1 °С° (на Закарпатті, Одещині та в Криму вночі близько 0°, вдень +1...+6 °С). На решті території вночі -8...-13 °С°, вдень -4...-9 °С.

Попередження про небезпечні  метеорологічні явища 

В Укргідрометцентрі зазначають, що 25 січня на дорогах України очікується ожеледиця — у західних, Одеській, Миколаївській та Закарпатській областях. А також налипання мокрого снігу. 

ожеледь
По всій Україні оголошено жовтий рівень небезпечності. Фото: Укргідрометцентр

У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — попереджають синоптики.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які області скують сильні морози.

Також синоптикиня Діденко попередила про різку зміну погоди.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
