Україна
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в Украине — прогноз

Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в Украине — прогноз

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 18:09
Прогноз погоды в Украине на 25 января — где ожидать снег и мороз
Коммунальщики расчищают город от снега. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 25 января, в некоторых регионах Украины ожидается небольшой снег. Также синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в субботу, 24 января.

Читайте также:
погода
Карта погоды на 25 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 25 января — какие области сковал мороз

Согласно прогнозу синоптиков, на юге и западе ожидается снег с дождем. Ночью на Прикарпатье, а днем в центральных областях — умеренный снег.

Будет облачно. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура на северо-востоке и востоке страны ночью составит -12...-17 °С, днем -7...-12 °С. На юге и западе ночью прогнозируют -3...-8 °С, днем -4...+1 °С° (на Закарпатье, Одесской области и в Крыму ночью около 0°, днем +1...+6 °С). На остальной территории ночью -8...-13 °С°, днем -4...-9 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В Укргидрометцентре отмечают, что 25 января на дорогах Украины ожидается гололедица — в западных, Одесской, Николаевской и Закарпатской областях. А также налипание мокрого снега.

ожеледь
По всей Украине объявлен желтый уровень опасности. Фото: Укргидрометцентр

В связи с этим объявлен І уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — предупреждают синоптики.

Напомним, ранее мы сообщали, какие области сковали сильные морозы.

Также синоптик Диденко предупредила о резкой смене погоды.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
