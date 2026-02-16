Відео
Україна
Новини
Відео

Гідрометцентр попередив про сніги та хуртовину в Україні сьогодні

Гідрометцентр попередив про сніги та хуртовину в Україні сьогодні

Дата публікації: 16 лютого 2026 06:25
Погода сьогодні, 16 лютого, в Україні — Укргідрометцентр
Сніжна погода. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на понеділок, 16 лютого, повідомили синоптики. В цей день хмарно. Вночі у західних областях пройшов помірний, у Вінницькій та Житомирській областях помірний, місцями значний сніг. На решті території мокрий сніг та дощ, а у Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях були значні опади переважно у вигляді дощу. Вдень очікується невеликий сніг, на сході країни переважно дощ, на північному сході країни помірні опади (у західних, південних та Вінницькій областях без істотних опадів). У західних, північних та в більшості центральних областей на дорогах місцями ожеледиця.

Про це у неділю, 15 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 16 лютого

В Україні 16 лютого будуть дощі, сніги та хуртовина
Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме переважно західний зі швидкістю 7-12 м/с, крім заходу, будуть пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях становитиме -7...-12 °С. На Прикарпатті та півночі країни -4...-9 °С. У більшості центральних та Сумській областях +3...-2 °С. На сході та південному сході +3...+8 °С.

Прогноз погоди в Україні 16 лютого
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 16 лютого буде хмарно. Вночі пройшов значний сніг, вдень місцями буде невеликий. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, також пориви до 15-18 м/с, вночі та вранці хуртовини. Температура по області вночі та вдень -4...-9 °С.

У Києві тим часом вночі та вдень -7...-9 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, вночі мав пройти мокрий сніг, сніг, сильні опади та хуртовини. Водночас на півдні, сході та більшості центру — дощ та місцями мокрий сніг, а також сильні опади.

Вітер протягом дня дутиме північно-західний та буди сильний, а в західних областях помірний. На дорогах у західних та північних областях, а також Вінниччині та Черкащині — ожеледиця.

Щодо температури, Діденко прогнозує, що на заході та півночі буде -5...-10 °С, в центрі -2...+4 °С, на сході +3...+8 °С, на півдні +2...+5 °С, а в Криму до +8 °С.

Тим часом у Києві вночі сильні опади, мокрий сніг та сніг, штурмовий вітер і хуртовини. Вдень без істотних опадів, але дуже похолодання до -6...-9 °С. Окрім того, на дорогах буде дуже слизько.

Нагадаємо, в кінці січня Діденко прогнозувала, що у лютому передбачається пік морозів, який охопить всю країну.

Також ми писали, де ділися снігурі. Зокрема, експерти пояснили, як погода вигнала птахів.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
