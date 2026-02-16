Погода сьогодні, 16 лютого, в Україні — Укргідрометцентр

Сніжна погода. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на понеділок, 16 лютого, повідомили синоптики. В цей день хмарно. Вночі у західних областях пройшов помірний, у Вінницькій та Житомирській областях помірний, місцями значний сніг. На решті території мокрий сніг та дощ, а у Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях були значні опади переважно у вигляді дощу. Вдень очікується невеликий сніг, на сході країни переважно дощ, на північному сході країни помірні опади (у західних, південних та Вінницькій областях без істотних опадів). У західних, північних та в більшості центральних областей на дорогах місцями ожеледиця.

Про це у неділю, 15 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 16 лютого

Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме переважно західний зі швидкістю 7-12 м/с, крім заходу, будуть пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях становитиме -7...-12 °С. На Прикарпатті та півночі країни -4...-9 °С. У більшості центральних та Сумській областях +3...-2 °С. На сході та південному сході +3...+8 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 16 лютого буде хмарно. Вночі пройшов значний сніг, вдень місцями буде невеликий. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, також пориви до 15-18 м/с, вночі та вранці хуртовини. Температура по області вночі та вдень -4...-9 °С.

У Києві тим часом вночі та вдень -7...-9 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, вночі мав пройти мокрий сніг, сніг, сильні опади та хуртовини. Водночас на півдні, сході та більшості центру — дощ та місцями мокрий сніг, а також сильні опади.

Вітер протягом дня дутиме північно-західний та буди сильний, а в західних областях помірний. На дорогах у західних та північних областях, а також Вінниччині та Черкащині — ожеледиця.

Щодо температури, Діденко прогнозує, що на заході та півночі буде -5...-10 °С, в центрі -2...+4 °С, на сході +3...+8 °С, на півдні +2...+5 °С, а в Криму до +8 °С.

Тим часом у Києві вночі сильні опади, мокрий сніг та сніг, штурмовий вітер і хуртовини. Вдень без істотних опадів, але дуже похолодання до -6...-9 °С. Окрім того, на дорогах буде дуже слизько.

