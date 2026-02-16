Видео
Главная Погода Гидрометцентр предупредил о снегах и метели в Украине сегодня

Гидрометцентр предупредил о снегах и метели в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 06:25
Погода сегодня, 16 февраля, в Украине - Укргидрометцентр
Снежная погода. Фото: Новости.LIVE

Прогноз погоды на понедельник, 16 февраля, сообщили синоптики. В этот день облачно. Ночью в западных областях прошел умеренный, в Винницкой и Житомирской областях умеренный, местами значительный снег. На остальной территории мокрый снег и дождь, а в Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях были значительные осадки преимущественно в виде дождя. Днем ожидается небольшой снег, на востоке страны преимущественно дождь, на северо-востоке страны умеренные осадки (в западных, южных и Винницкой областях без существенных осадков). В западных, северных и в большинстве центральных областей на дорогах местами гололедица.

Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 16 февраля

В Україні 16 лютого будуть дощі, сніги та хуртовина
Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть преимущественно западный со скоростью 7-12 м/с, кроме запада, будут порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью и днем в западных, Житомирской и Винницкой областях составит -7...-12 °С. На Прикарпатье и севере страны -4...-9 °С. В большинстве центральных и Сумской областях +3...-2 °С. На востоке и юго-востоке +3...+8 °С.

Прогноз погоди в Україні 16 лютого
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 16 февраля будет облачно. Ночью прошел значительный снег, днем местами будет небольшой. На дорогах местами гололедица.

Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с, также порывы до 15-18 м/с, ночью и утром метели. Температура по области ночью и днем -4...-9 °С.

В Киеве тем временем ночью и днем -7...-9 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, ночью должен был пройти мокрый снег, снег, сильные осадки и метели. В то же время на юге, востоке и большинстве центра - дождь и местами мокрый снег, а также сильные осадки.

Ветер в течение дня будет дуть северо-западный и буди сильный, а в западных областях умеренный. На дорогах в западных и северных областях, а также Винницкой и Черкасской областях - гололедица.

Что касается температуры, Диденко прогнозирует, что на западе и севере будет -5...-10 °С, в центре -2...+4 °С, на востоке +3...+8 °С, на юге +2...+5 °С, а в Крыму до +8 °С.

Тем временем в Киеве ночью сильные осадки, мокрый снег и снег, штурмовой ветер и метели. Днем без существенных осадков, но очень похолодание до -6...-9 °С. Кроме того, на дорогах будет очень скользко.

Напомним, в конце января Диденко прогнозировала, что в феврале предполагается пик морозов, который охватит всю страну.

Также мы писали, где делись снегири. В частности, эксперты объяснили, как погода выгнала птиц.

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко синоптик прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
