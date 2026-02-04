Погода сьогодні, 4 лютого, в Україні — Укргідрометцентр

Дівчата йдуть засніженою вулицею. Фото: РБК-Україна

Прогноз погоди на середу, 4 лютого, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. У західних, Вінницькій та Житомирській областях очікується невеликий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті з дощем. На решті території без опадів. На Прикарпатті ожеледь, вночі та вранці у північно-східних областях подекуди туман. На дорогах країни місцями ожеледиця.

Про це у середу, 4 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 4 лютого

Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становила -12...-17 °С, а на Житомирщині, Київщині та Черкащині -16...-21 °С. Вдень очікується -5...-10 °С.

На північному сході та сході країни вночі -22...-27 °С, вдень -10...-15 °С. На Прикарпатті та в Криму вночі -6...-11 °С, вдень 0...-5 °С. На Закарпатті вночі близько 0 °С, вдень +1...+6 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 4 лютого буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-10 м/с. Температура по області вночі становила -16...-21 °С, вдень -5...-10 °С.

Тим часом у Києві вночі -16...-18 °С, вдень -8...10 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 4 лютого ніч в Україні ще буде холодною. Зокрема, -12...-19 °С, на півночі та північному сході -15...-22 °С.

Вдень очікується -9...-13 °С, на Сумщині, Харківщині та Луганщині до -14 °С. У західних областях вже перші прояви потепління, вдень -2...-6 °С, на Закарпатті до +4 °С.

За словами Діденко, сьогодні почне руйнуватися антициклон, тому буде збільшуватись хмарність, а у західній частині України пройдуть сніги та мокрий сніг. Опаду дійдуть вдень в до Вінничини, Житомирщини та Одещини. На решті території - без істотних опадів.

Окрім того, у західних областях очікується сильний південно-східний вітер із штормовими поривами. На решті території — помірний, часом рвучкий.

Тим часом у Києві 4 лютого буде збільшення хмарності, посилення південно-східного вітру до 10-12 м/с, ввечері є ймовірність невеликого снігу. Вночі Діденко прогнозувала -17...-19 °С, вдень близько -10 °С.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні стане тепліше. Однак очікується сильний вітер, тож одеситам радять бути обачними, вдягатися тепліше., і обмежити пересування під деревами.

Окрім того, ми писали, що Харківщину 4 лютого накриють сильні морози. Синоптики попереджають жителів регіону про небезпечні метеорологічні явища.