Погода сегодня, 4 февраля, в Украине - Укргидрометцентр

Девушки идут по заснеженной улице. Фото: РБК-Украина

Прогноз погоды на среду, 4 февраля, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. В западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается небольшой снег, на Закарпатье и Прикарпатье с дождем. На остальной территории без осадков. На Прикарпатье гололед, ночью и утром в северо-восточных областях местами туман. На дорогах страны местами гололедица.

Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 4 февраля

Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью составила -12...-17 °С, а в Житомирской, Киевской и Черкасской областях -16...-21 °С. Днем ожидается -5...-10 °С.

На северо-востоке и востоке страны ночью -22...-27 °С, днем -10...-15 °С. На Прикарпатье и в Крыму ночью -6...-11 °С, днем 0...-5 °С. На Закарпатье ночью около 0 °С, днем +1...+6 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 4 февраля будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-10 м/с. Температура по области ночью составила -16...-21 °С, днем -5...-10 °С.

Тем временем в Киеве ночью -16...-18 °С, днем -8...10 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 4 февраля ночь в Украине еще будет холодной. В частности, -12...-19 °С, на севере и северо-востоке -15...-22 °С.

Днем ожидается -9...-13 °С, в Сумской, Харьковской и Луганской областях до -14 °С. В западных областях уже первые проявления потепления, днем -2...-6 °С, на Закарпатье до +4 °С.

По словам Диденко, сегодня начнет разрушаться антициклон, поэтому будет увеличиваться облачность, а в западной части Украины пройдут снега и мокрый снег. Осадки дойдут днем в Винницкую, Житомирскую и Одесскую области. На остальной территории — без существенных осадков.

Кроме того, в западных областях ожидается сильный юго-восточный ветер со штормовыми порывами. На остальной территории — умеренный, временами порывистый.

Тем временем в Киеве 4 февраля будет увеличение облачности, усиление юго-восточного ветра до 10-12 м/с, вечером есть вероятность небольшого снега. Ночью Диденко прогнозировала -17...-19 °С, днем около -10 °С.

Напомним, что в Одессе сегодня станет теплее. Однако ожидается сильный ветер, поэтому одесситам советуют быть осмотрительными, одеваться теплее, и ограничить передвижение под деревьями.

Кроме того, мы писали, что Харьковскую область 4 февраля накроют сильные морозы. Синоптики предупреждают жителей региона об опасных метеорологических явлениях.