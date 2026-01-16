Відео
Головна Погода Гідрометцентр прогнозує до -23 °С в Україні на сьогодні

Гідрометцентр прогнозує до -23 °С в Україні на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 06:25
Погода сьогодні, 16 січня, в Україні — Укргідрометцентр
Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: depo.ua

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 16 січня, надали синоптики. Буде хмарно. У більшості областей очікуються морози, але опади можливі лише в деяких регіонах.

Про це в четвер, 15 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 16 січня

Погода в Україні 16 січня 2026 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

На сході та південному сході вночі пройде помірний, а вдень невеликий сніг. На решті території без опадів. На дорогах місцями утвориться ожеледиця. На заході країни вітер зі швидкістю 7–12 м/с буде південно-східним, а на решті території — північно-східним.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до -13...-18 °С, у північних і Вінницькій областях місцями — до -20...-23 °С. Удень очікується -9...-14 °С. На Прикарпатті, півдні та південному сході вночі передбачається -8...-13 °С, а вдень — -4...-9 °С. Найтепліше буде на Закарпатті: уночі -1...-6 °С, а вдень — близько 0 °С.

Температури в Україні 16 січня 2026 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Без опадів, але на дорогах місцями ожеледиця. Швидкість північно-східного вітру — 5–10 м/с. Нічна температура на Київщині — -15...-20 °С, місцями -23 °С, а в Києві — -15...-17 °С. Удень у столиці повітря прогріється до -11...-13 °С, а в області — до -9...-14 °С.

Нагадаємо, 15 січня на Одещині випав сніг. Температура знизилася до -10 °С.

Також ми повідомляли, що 16 січня більшість регіонів України залишиться під впливом області високого тиску. Погода буде морозною, але здебільшого сухою.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
