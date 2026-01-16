Видео
Главная Погода Гидрометцентр прогнозирует до -23 °С в Украине на сегодня

Гидрометцентр прогнозирует до -23 °С в Украине на сегодня

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 06:25
Погода сегодня, 16 января, в Украине — Укргидрометцентр
Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: depo.ua

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 16 января, дали синоптики. Будет облачно. В большинстве областей ожидаются морозы, но осадки возможны лишь в некоторых регионах.

Об этом в четверг, 15 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 16 января

Погода в Украине 16 января 2026 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

На востоке и юго-востоке ночью пройдет умеренный, а днем небольшой снег. На остальной территории без осадков. На дорогах местами образуется гололедица. На западе страны ветер со скоростью 7–12 м/с будет юго-восточным, а на остальной территории — северо-восточным.

Ночью столбики термометров снизятся до -13...-18 °С, в северных и Винницкой областях местами — до -20...-23 °С. Днем ожидается -9...-14 °С. На Прикарпатье, юге и юго-востоке ночью предполагается -8...-13 °С, а днем -4...-9 °С. Теплее всего будет на Закарпатье: ночью -1...-6 °С, а днем — около 0 °С.

Температуры в Украине 16 января 2026 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Без осадков, но на дорогах местами гололедица. Скорость северо-восточного ветра — 5–10 м/с. Ночная температура на Киевщине — -15...-20 °С, местами -23 °С, а в Киеве — -15...-17 °С. Днем в столице воздух прогреется до -11...-13 °С, а в области — до -9...-14 °С.

Напомним, 15 января в Одесской области выпал снег. Температура снизилась до -10 °С.

Также мы сообщали, что 16 января большинство регионов Украины останется под влиянием области высокого давления. Погода будет морозной, но в основном сухой.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
