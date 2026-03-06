Прогноз погоди на завтра, 7 березня, в Україні — Укргідрометцентр попередив про ожеледицю

Дівчина впала через ожеледиця. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Прогноз погоди в Україні на суботу, 7 березня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність, без опадів.

Про це в п'ятницю, 6 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Яка погода буде в Україні 7 березня

Карта "Погода в Україні 7 березня 2026 року" від Укргідрометцентру

Уночі в північних і північно-східних регіонах на дорогах місцями утвориться ожеледиця. Вітер змінних напрямків сягне 3–8 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до 0...-5 °С, а вдень піднімуться до +3...+8 °С. У західних областях повітря вдень прогріється до +7...+12 °С, а на Закарпатті — до +15 °С.

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Без опадів. Швидкість вітру змінних напрямків — 3–8 м/с. Уночі на дорогах області можлива ожеледиця. Нічна температура у столиці — 0...-2 °С, а на Київщині — 0...-5 °С. Удень у Києві потеплішає до +6...+8 °С, а в області — до +3...+8 °С.

Раніше синиптики спрогнозували, що перший тиждень весни в Україні буде теплим. Температура перевищить кліматичну норму.

Також ми писали про прогноз погоди від Наталки Діденко. Упродовж вихідних очікується до +15 °С.