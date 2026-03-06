Прогноз погоды на завтра, 7 марта, в Украине — что обещает Укргидрометцентр

Девушка упала из-за гололеда. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на субботу, 7 марта. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Какая погода будет в Украине 7 марта

Карта "Погода в Украине 7 марта 2026 года" от Укргидрометцентра

Ночью в северных и северо-восточных регионах на дорогах местами образуется гололедица. Ветер переменных направлений достигнет 3–8 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до 0...-5 °С, а днем поднимутся до +3...+8 °С. В западных областях воздух днем прогреется до +7...+12 °С, а на Закарпатье — до +15 °С.

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Без осадков. Скорость ветра переменных направлений — 3–8 м/с. Ночью на дорогах области возможна гололедица. Ночная температура в столице - 0...-2 °С, а на Киевщине — 0...-5 °С. Днем в Киеве потеплеет до +6...+8 °С, а в области — до +3...+8 °С.

