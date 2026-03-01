Відео
Гідрометцентр прогнозує поступове потепління

Гідрометцентр прогнозує поступове потепління

Дата публікації: 1 березня 2026 18:35
Погода в Україні 2 березня — де очікується потепління
Потепління у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні 2 березня очікується переважно суха погода без опадів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та поступове підвищення температури вдень у більшості регіонів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Прогноз погоди на 2 березня

За даними прогнозу, вночі та вранці на півночі й північному сході країни на дорогах місцями можлива ожеледиця. На Закарпатті та Прикарпатті подекуди спостерігатиметься туман. Вітер північно-західний та західний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +1°C до -4°C, вдень повітря прогріється до +3…+9°C. На крайньому заході, півдні та південному сході України очікується тепліша погода — +8…+13°C.

Погода в Україні 2 березня
Карта погоди на 2 березня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в регіонах

У понеділок, 2 березня, у Києві та Київській області опадів не прогнозують. Вдень зберігатиметься плюсова температура, водночас у нічні години можливі незначні заморозки.

На початку березня в Одесі та Одеській області збережеться суха погода без опадів. У нічні та ранкові години можливі тумани. Вдень температура повітря підніматиметься до +10 °C, а подекуди в області — до +12 °C.

Укргідрометцентр потепління прогноз погоди погода в Україні березень
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
