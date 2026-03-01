Видео
Главная Погода Местами до +13 — какая погода будет завтра в Украине

Местами до +13 — какая погода будет завтра в Украине

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 18:35
Прогноз погоды в Украине на 2 марта — где будет потепление
Потепление в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине 2 марта ожидается преимущественно сухая погода без осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность и постепенное повышение температуры днем в большинстве регионов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 2 марта

По данным прогноза, ночью и утром на севере и северо-востоке страны на дорогах местами возможна гололедица. На Закарпатье и Прикарпатье местами будет наблюдаться туман. Ветер северо-западный и западный, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +1°C до -4°C, днем воздух прогреется до +3...+9°C. На крайнем западе, юге и юго-востоке Украины ожидается более теплая погода — +8...+13°C.

Погода в Україні 2 березня
Карта погоды на 2 марта. Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в регионах

В понедельник, 2 марта, в Киеве и Киевской области осадков не прогнозируют. Днем будет сохраняться плюсовая температура, в то же время в ночные часы возможны незначительные заморозки.

В начале марта в Одессе и Одесской области сохранится сухая погода без осадков. В ночные и утренние часы возможны туманы. Днем температура воздуха будет подниматься до +10 °C, а местами в области — до +12 °C.

Укргидрометцентр потепление прогноз погоды погода в Украине март
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
