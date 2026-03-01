Прогноз погоды в Украине на 2 марта — где будет потепление

Местами до +13 — какая погода будет завтра в Украине
В Украине 2 марта ожидается преимущественно сухая погода без осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность и постепенное повышение температуры днем в большинстве регионов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Прогноз погоды на 2 марта
По данным прогноза, ночью и утром на севере и северо-востоке страны на дорогах местами возможна гололедица. На Закарпатье и Прикарпатье местами будет наблюдаться туман. Ветер северо-западный и западный, скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от +1°C до -4°C, днем воздух прогреется до +3...+9°C. На крайнем западе, юге и юго-востоке Украины ожидается более теплая погода — +8...+13°C.
Погода в регионах
В понедельник, 2 марта, в Киеве и Киевской области осадков не прогнозируют. Днем будет сохраняться плюсовая температура, в то же время в ночные часы возможны незначительные заморозки.
В начале марта в Одессе и Одесской области сохранится сухая погода без осадков. В ночные и утренние часы возможны туманы. Днем температура воздуха будет подниматься до +10 °C, а местами в области — до +12 °C.
