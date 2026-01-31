Погода сьогодні, 31 січня, в Україні — Укргідрометцентр

Жінка йде вулицею у снігопад. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на суботу, 31 січня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями, очікуються сніги, морози і місцями сильні вітри.

Про це у п'ятницю, 30 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 31 січня

Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні у західних, північних та Вінницькій областях опадів не буде. Температура вночі становила -12...-17 °С, вдень -9...-14 °С, а на Закарпатті протягом доби від -3...+2 °С.

На решті території сніг, на південному сході ще й з дощем, а у південних, більшості центральних та Харківській областях буде ожеледь та налипання мокрого снігу. Температура протягом доби прогнозується на рівні -5...-10 °С. У Приазов'ї та в Луганській області від -3...+2 °С, в Криму +1...+6 °С.

На дорогах по Україні місцями ожеледиця.

Вітер дутиме північно-східний та північний зі швидкістю 7-12 м/с, а на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 31 січня буде хмарно з проясненнями, але без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер дутиме зі північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі становила -12...-17 °С, вдень очікується -9...-14 °С.

Тим часом у Києві вночі -13...-15 °С, а вдень -10...-12 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 31 січня на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму денна температура повітряна становитиме +1...-5 °С. Однак така погода супроводжуватиметься дощем, мокрим снігом та сильним штурмовим вітром.

Окрім того, в суботу новий потужний антициклон із півночі поступово витіснятиме вологі циклонічні залишки з території України, тому в більшості областей пануватиме морозна погода з максимальною температурою повітря а день -6...-10 °С, а на півночі та заході -7...-12 °С.

Вітер північно-східного напрямку буде рвучким, часом із штормовими поривами. Сніг та мокрий сніг пройдуть у центру (окрім Вінницької області), на півдні та на сході. На південному сході — переважно дощ. На заході та півночі України без істотних опадів.

Тим часом у Києві січень завершиться холодною погодою із нічною температурою -14 °С, і денною -12 °С.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні очікується холодна, морозна погода. Синоптики прогнозують сніг та сильний вітер. На дорогах ожеледиця, через це посилять чергування спецтехніки.

Окрім того, ми писали, що кияни сказали, чи будуть покидати Київ на тлі повторних морозів.