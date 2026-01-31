Видео
Главная Погода Гидрометцентр прогнозирует ветры и морозы в Украине сегодня

Гидрометцентр прогнозирует ветры и морозы в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 06:25
Погода сегодня, 31 января, в Украине - Укргидрометцентр
Женщина идет по улице в снегопад. Фото: Новости.LIVE

Прогноз погоды на субботу, 31 января, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями, ожидаются снега, морозы и местами сильные ветры.

Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 31 января

В Україні 31 січня будуть сніги та морози
Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня в западных, северных и Винницкой областях осадков не будет. Температура ночью составила -12...-17 °С, днем -9...-14 °С, а на Закарпатье в течение суток от -3...+2 °С.

На остальной территории снег, на юго-востоке еще и с дождем, а в южных, большинстве центральных и Харьковской областях будет гололед и налипание мокрого снега. Температура в течение суток прогнозируется на уровне -5...-10 °С. В Приазовье и в Луганской области от -3...+2 °С, в Крыму +1...+6 °С.

На дорогах по Украине местами гололедица.

Ветер будет дуть северо-восточный и северный со скоростью 7-12 м/с, а на северо-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні 31 січня
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 31 января будет облачно с прояснениями, но без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер будет дуть с северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью составила -12...-17 °С, днем ожидается -9...-14 °С.

Тем временем в Киеве ночью -13...-15 °С, а днем -10...-12 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 31 января на Луганщине, Донетчине, Запорожье и в Крыму дневная температура воздуха составит +1...-5 °С. Однако такая погода будет сопровождаться дождем, мокрым снегом и сильным штурмовым ветром.

Кроме того, в субботу новый мощный антициклон с севера постепенно будет вытеснять влажные циклонические остатки с территории Украины, поэтому в большинстве областей будет царить морозная погода с максимальной температурой воздуха в день -6...-10 °С, а на севере и западе -7...-12 °С.

Ветер северо-восточного направления будет порывистым, временами со штормовыми порывами. Снег и мокрый снег пройдут в центре (кроме Винницкой области), на юге и на востоке. На юго-востоке — преимущественно дождь. На западе и севере Украины без существенных осадков.

Между тем в Киеве январь завершится холодной погодой с ночной температурой -14 °С, и дневной -12 °С.

Напомним, что в Одессе сегодня ожидается холодная, морозная погода. Синоптики прогнозируют снег и сильный ветер. На дорогах гололедица, из-за этого усилят дежурство спецтехники.

Кроме того, мы писали, что киевляне сказали, будут ли покидать Киев на фоне повторных морозов.

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко синоптик прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
