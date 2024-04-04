Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Готуйте парасолі — в Укргідрометцентрі розповіли, які регіони завтра заливатимуть зливи arrow

Готуйте парасолі — в Укргідрометцентрі розповіли, які регіони завтра заливатимуть зливи

4 квітня 2024 23:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра, 5 квітня.
Квітнева злива у Києві. Фото ілюстративне: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода по Україні в п'ятницю, 5 квітня, буде хмарною з проясненнями. В окремих регіонах пройдуть зливи, а подекуди ще не відступатиме мокрий сніг.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 5 квітня

Готуйте парасолі — в Укргідрометцентрі розповіли, які регіони завтра заливатимуть зливи
Прогноз погоди по Україні 5 квітня. Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків, завтра вдень на заході, в Одеській, Вінницькій та Житомирській областях очікується невеликий дощ, в Карпатах та на Закарпатті — помірні зливи, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, на Лівобережжі — північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +1...+6 °С тепла, у північних областях місцями 0...-2 °С морозу, вдень +11...+16 °С тепла. На Закарпатті та у південних регіонах вночі +4...+9 °С тепла, вдень +15...+20 °С.

У горах очікується дощ з мокрим снігом: температура повітря вночі близько 0 °С, вдень +2...+7 °С тепла.

Прогноз погоди у Києві та області 5 квітня

У Київській області завтра хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі  +3...-2 °С морозу, вдень +11...+16 °С тепла. У столиці вночі 0...+2 °С тепла, вдень +13...+15 °С.

Нагадаємо, африканський пил з пустелі Сахара досягне території Європи, зокрема, північно-західної частини України у неділю, 7 квітня.

Водночас негода у Київській області внаслідок останньої такої бурі спричинила пошкодження дахів та аварії в електромережі аж у п'яти районах області.

погода
Сонце
Україна
дощ
прогноз погоди
погода в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК