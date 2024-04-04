Погода в Україні завтра, 5 квітня.

Квітнева злива у Києві. Фото ілюстративне: УНІАН

Погода по Україні в п'ятницю, 5 квітня, буде хмарною з проясненнями. В окремих регіонах пройдуть зливи, а подекуди ще не відступатиме мокрий сніг.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди по Україні 5 квітня. Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків, завтра вдень на заході, в Одеській, Вінницькій та Житомирській областях очікується невеликий дощ, в Карпатах та на Закарпатті — помірні зливи, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, на Лівобережжі — північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +1...+6 °С тепла, у північних областях місцями 0...-2 °С морозу, вдень +11...+16 °С тепла. На Закарпатті та у південних регіонах вночі +4...+9 °С тепла, вдень +15...+20 °С.

У горах очікується дощ з мокрим снігом: температура повітря вночі близько 0 °С, вдень +2...+7 °С тепла.

Прогноз погоди у Києві та області 5 квітня

У Київській області завтра хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +3...-2 °С морозу, вдень +11...+16 °С тепла. У столиці вночі 0...+2 °С тепла, вдень +13...+15 °С.

Нагадаємо, африканський пил з пустелі Сахара досягне території Європи, зокрема, північно-західної частини України у неділю, 7 квітня.

Водночас негода у Київській області внаслідок останньої такої бурі спричинила пошкодження дахів та аварії в електромережі аж у п'яти районах області.