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Готовьте зонты — в Укргидрометцентре рассказали, какие регионы будут завтра заливать ливни

4 апреля 2024 23:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Україні завтра, 5 квітня
Апрельский ливень в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода по Украине в пятницу, 5 апреля, будет облачной с прояснениями. В отдельных регионах пройдут ливни, а местами еще не будет отступать мокрый снег.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды по Украине 5 апреля. Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков, завтра днем на западе, в Одесской, Винницкой и Житомирской областях ожидается небольшой дождь, в Карпатах и Закарпатье — умеренные ливни, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, на Левобережье северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1...+6 °С тепла, в северных областях местами 0...-2 °С мороза, днем +11...+16 °С тепла. В Закарпатье и в южных регионах ночью +4...+9 °С тепла, днем +15...+20 °С.

В горах будет идти дождь с мокрым снегом: температура воздуха ночью около 0 °С, днем +2...+7 °С тепла.

Прогноз погоды в Киеве и области 5 апреля

В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +3...-2 °С мороза, днем +11...+16 °С тепла. В столице ночью 0...+2 °С тепла, днем +13...+15 °С.

Напомним, африканская пыль из пустыни Сахара достигнет территории Европы, в частности, северо-западной части Украины в воскресенье, 7 апреля.

В то же время непогода в Киевской области в результате последней такой бури повлекла повреждение крыш и аварии в электросети в пяти районах области.

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