Погода в Україні в неділю, 14 квітня — де попереджають про грозові дощі та сильний вітер

Сильна гроза в місті. Ілюстративне фото: freepik.com

Погода в Україні в неділю, 14 квітня, буде теплою та хмарною. У Рівненській, Тернопільській, Львівській, Житомирській, Київській та інших областях подекуди очікуються грозові дощі, які буде супроводжувати рвучкий вітер. Температура повітря становитиме вночі +7...+12 °C, вдень +18...+23 °C, а місцями буде ще тепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 14 квітня

"Вночі без опадів, вдень у більшості західних, ввечері й місцями у північних областях короткочасні дощі, місцями грози", — прогнозують синоптики.

Вітер південно-західного та західного напрямків зі швидкістю 7-12 м/с. Однак вдень подекуди на заході сильні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі +7...+12 °C;

вдень +18...+23 °C, на півдні, Закарпатті та Прикарпатті подекуди до +26 °C;

у Карпатах вночі +3...+8 °C, вдень +10...+15 °C;

у Києві вночі близько +10 °C, вдень +20...+22 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 14 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 14 квітня

"Вихідними в Україні буде тепло, протягом дня +17...+22 °C, на півдні та сході +22...+25 °C", — повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

Вона попереджає про рвучкий вітер у західних та північних областях, де у другій половині дня також очікується дощ.

У Києві Діденко теж прогнозує незначний дощ, що з'явиться надвечір. Температура повітря в столиці становитиме +20...+22 °C.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що Укргідрометцентр попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на Київщині та в столиці 12-14 квітня.

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