Погода в Украине в воскресенье, 14 апреля — где предупреждают о грозовых дождях и сильном ветре

Гроза в городе. Иллюстративное фото: freepik.com

Погода в Украине в воскресенье, 14 апреля, будет теплой и облачной. В Ровенской, Тернопольской, Львовской, Житомирской, Киевской и других областях ожидаются грозовые дожди, которые будет сопровождать порывистый ветер. Температура воздуха составит ночью +7...+12 °C, днем +18...+23 °C, а местами будет еще теплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 14 апреля

"Ночью без осадков, днем в большинстве западных, вечером и местами в северных областях кратковременные дожди, местами грозы", — прогнозируют синоптики.

Ветер юго-западного и западного направлений со скоростью 7-12 м/с. Однако днем на западе сильные порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью +7...+12 °C;

днем +18...+23 °C, на юге, Закарпатье и Прикарпатье местами до +26 °C;

в Карпатах ночью +3...+8 °C, днем +10...+15 °C;

в Киеве ночью около +10 °C, днем +20...+22 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 14 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 14 апреля

"Выходными в Украине будет тепло, в течение дня +17...+22 °C, на юге и востоке +22...+25 °C", — сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

Она предупреждает о порывистом ветре в западных и северных областях, где во второй половине дня ожидается дождь.

В Киеве Диденко тоже прогнозирует небольшой дождь, который появится к вечеру. Температура воздуха в столице составит +20...+22 °C.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что Укргидрометцентр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киевской области и в столице 12-14 апреля.

Также мы писали, что в парке Победы в Одессе зацвели сакуры, красота которых привлекает массы горожан и гостей. Журналисты Новини.LIVE тоже побывали в парке и показали это необычайное весеннее событие.