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Грозові зливи на зміну спеці — синоптики назвали області, які накриють прохолодні дощі сьогодні

23 липня 2024 04:38
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 23 липня — де обіцяють грозові дощі
Дівчата бігають під дощем. Фото: УНІАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в вівторок, 23 липня, буде спекотною та місцями дощовою. Так, синоптики обіцяють грозові зливи у Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Сумській, Харківській та інших областях. Водночас у південних областях продовжується спека, температура повітря сягне +34 °C, також на значній частині країни оголосили пожежну небезпеку

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 23 липня

За прогнозом синоптиків, у східних, Сумській, а вдень у західних та Житомирській областях очікуються короткочасні грозові дощі. Вітер переважно північного напрямку зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +14...+19 °C, вдень +25...+30 °C;
  • на півдні вночі +19...+24 °C, вдень +29...+34 °C;
  • у Києві вночі +17...+19 °C, вдень +27...+29 °C.
Прогноз погоди на 23 липня
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 23 липня. Фото: Укргідрометцентр

Також в Укргідрометцентрі попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 23-24 липня в центральних, східних, більшості південних, північних, Тернопільській, Хмельницькій й у Львівській областях.

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — попереджають синоптики.

Погода на 23 липня
Попередження про пожежну небезпеку на середу, 24 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 23 липня

"У вівторок в Україні дощі та грози найбільш ймовірні в західних областях, подекуди на сході України, а ввечері 23-го липня і на північному сході України. На решті території — сухо, сонячно", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко на 23 липня
Прогноз температури повітря в Україні на вівторок, 23 липня. Фото: Meteopost

За словами фахівчині, температура повітря очікується +26...+30 °C, на заході +26...+26 °C, на півдні +31...+34 °C. Водночас у Києві буде суха погода, повітря прогріється до +28 °C.

Погода від Наталки Діденко 23 липня
Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки Наталки Діденко

Наслідки аномальної спеки в Україні

Нагадаємо, що в понеділок, 22 липня, в Києві пройшла сильна гроза. Негода повалила дерева й затопила деякі райони столиці.

Натомість аномальна спека у Миколаївській області спричинила до гибелі великої кількості риби. Так, цього літа максимальна температура в регіоні сягала понад +40 °C.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні

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