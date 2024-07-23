Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 23 липня — де обіцяють грозові дощі

Грозові зливи на зміну спеці — синоптики назвали області, які накриють прохолодні дощі сьогодні
Погода в Україні в вівторок, 23 липня, буде спекотною та місцями дощовою. Так, синоптики обіцяють грозові зливи у Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Сумській, Харківській та інших областях. Водночас у південних областях продовжується спека, температура повітря сягне +34 °C, також на значній частині країни оголосили пожежну небезпеку.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні 23 липня
За прогнозом синоптиків, у східних, Сумській, а вдень у західних та Житомирській областях очікуються короткочасні грозові дощі. Вітер переважно північного напрямку зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі +14...+19 °C, вдень +25...+30 °C;
- на півдні вночі +19...+24 °C, вдень +29...+34 °C;
- у Києві вночі +17...+19 °C, вдень +27...+29 °C.
Також в Укргідрометцентрі попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 23-24 липня в центральних, східних, більшості південних, північних, Тернопільській, Хмельницькій й у Львівській областях.
"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — попереджають синоптики.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 23 липня
"У вівторок в Україні дощі та грози найбільш ймовірні в західних областях, подекуди на сході України, а ввечері 23-го липня і на північному сході України. На решті території — сухо, сонячно", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.
За словами фахівчині, температура повітря очікується +26...+30 °C, на заході +26...+26 °C, на півдні +31...+34 °C. Водночас у Києві буде суха погода, повітря прогріється до +28 °C.
Наслідки аномальної спеки в Україні
Нагадаємо, що в понеділок, 22 липня, в Києві пройшла сильна гроза. Негода повалила дерева й затопила деякі райони столиці.
Натомість аномальна спека у Миколаївській області спричинила до гибелі великої кількості риби. Так, цього літа максимальна температура в регіоні сягала понад +40 °C.
Читайте Новини.LIVE!