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Грозовые ливни на смену жаре — синоптики назвали области, которые накроют прохладные дожди сегодня

23 июля 2024 04:38
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на сегодня, 23 июля — где обещают грозовые дожди
Девушки бегают под дождем. Фото: УНИАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине во вторник, 23 июля, будет жаркой и дождливой. Так, синоптики обещают грозовые ливни в Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Сумской, Харьковской и других областях. В южных областях продолжается жара, температура воздуха достигнет +34 °C, также на значительной части страны объявили пожарную опасность.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 23 июля

По прогнозу синоптиков, в восточных, Сумской, а днем в западных и Житомирской областях ожидаются кратковременные дожди. Ветер преимущественно северного направления со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +14...+19 °C, днем +25...+30 °C;
  • на юге ночью +19...+24 °C, днем +29...+34 °C;
  • в Киеве ночью +17...+19 °C, днем +27...+29 °C.
Прогноз погоды на 23 июля
Прогноз погоды в Украине на вторник, 23 июля. Фото: Укргидрометцентр

Также в Укргидрометцентре предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 23-24 июля в центральных, восточных, большинстве южных, северных, Тернопольской, Хмельницкой и Львовской областях.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", — предупреждают синоптики.

Погода на 23 июля
Предупреждение о пожарной опасности на среду, 24 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 23 июля

"Во вторник в Украине дожди и грозы наиболее вероятны в западных областях, кое-где на востоке Украины, а вечером 23 июля и на северо-востоке Украины. На остальной территории — сухо, солнечно", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Украине от Натальи Диденко на 23 июля
Прогноз температуры воздуха в Украине на вторник, 23 июля. Фото: Meteopost

По словам специалиста, температура воздуха ожидается +26...+30 °C, на западе +26...+26 °C, на юге +31...+34 °C. В Киеве будет сухая погода, воздух прогреется до +28 °C.

Погода от Наталки Диденко 23 июля
Скриншот сообщения с Facebook-страницы Наталки Диденко

Последствия аномальной жары в Украине

Напомним, что в понедельник, 22 июля, в Киеве прошла сильная гроза. Ненастье свалило деревья и затопило некоторые районы столицы.

Вместо этого Аномальная жара в Николаевской области привела к гибели большого количества рыбы. Так, этим летом максимальная температура в регионе достигала более +40 °C.

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