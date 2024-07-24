Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 24 липня — штормове попередження

Люди на вулиці під дощем у Києві. Фото: Genaro Molina / Los Angeles Times

Погода в Україні в середу, 24 липня, буде спекотною та дощовою. Зокрема про грозові зливи, подекуди з градом та шквалами, попереджають Львівську, Рівненську, Івано-Франківську, Тернопільську, Волинську та інші області, де синоптики оголосили штормове попередження. Температура повітря переважно становитиме +25...+30 °C, найспекотніше буде на півдні — +34 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 24 липня

Синоптики прогнозують грозові дощі місцями з градом та поривами вітру до 15-20 м/с у західних областях. На решті території країни опади не очікуються, лише в Житомирській та Вінницькій областях подекуди нетривалі дощі.

Температура повітря:

вночі +14...+19 °C , вдень +25...+30 °C ;

, вдень ; на півдні вночі +19...+24 °C, вдень +29...+34 °C;

вночі +19...+24 °C, вдень +29...+34 °C; на заході вночі +12...+17 °C, вдень +22...+27 °C;

вночі +12...+17 °C, вдень +22...+27 °C; у Карпатах вночі +9...+14 °C, вдень +16...+21 °C;

вночі +9...+14 °C, вдень +16...+21 °C; у Києві вночі +17...+19 °C, вдень +26...+28 °C.

Прогноз погоди в Україні на середу, 24 липня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі оголосили І рівень небезпечності — жовтий, на заході країни у середу, 24 липня, у зв'язку з сильними грозами, які подекуди супроводжуватимуться градом та шквалами до 15-20 м/с.

Попередження про грозові зливи в Україні на середу, 24 липня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики також попереджають про спад рівня води на річках суббасейну Сіверського Дінця 23-31 липня, що пов'язано з тривалим бездощовим періодом та високою температурою повітря в Харківській області. Внаслідок цього очікується обміління ділянок в низці регіонів.

У суббасейні Сіверського Дінця в межах Харківської області оголошено

III рівень небезпеки — коричневий.

Попередження про обміління в Україні на середу, 24 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 24 липня

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 24 липня температура повітря в більшості областей становитиме +25...+29 °C, на півдні +30...+34 °C, вночі буде значно прохолодніше — +16...+20 °C.

Температура повітря в Україні на середу, 24 липня. Фото: meteopost.com

"Дощі з грозами ймовірні у середу в західних областях, на решті території України буде суха сонячна погода", — зазначає синоптикиня.

У Києві буде суха погода, без дощів. Вночі позначки термометрів показуватимуть +18 °C, вдень повітря прогріється до +28 °C.

Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки Наталки Діденко

Аномальна спека в Україні 2024 року

Нагадаємо, що у спекотні дні в Києві ввірвалась сильна грозова буря в понеділок, 22 липня. Негода повалила дерева й затопила деякі райони столиці.

Натомість в Одесі спека призвела до масштабної ДТП, внаслідок якої постраждали 13 людей. Водієві рейсового автобуса раптового стало зле, внаслідок чого він не впорався з керуванням.

Додамо, що нещодавно в нічному експресі "Запоріжжя-Ужгород" через задуху померла пасажирка. Жінка їхала у вагоні, в якому не було кондиціонера.