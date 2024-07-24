Прогноз погоды в Украине на сегодня, 24 июля — штормовое предупреждение

Грозовые ливни с градом — синоптики предупреждают о буре в более чем пяти областях сегодня
Погода в Украине в среду, 24 июля, будет жаркой и дождливой. В частности, о грозовых ливнях, местами с градом и шквалами, предупреждают Львовскую, Ровенскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Волынскую и другие области, где синоптики объявили штормовое предупреждение. Температура воздуха будет преимущественно составлять +25...+30 °C, наиболее жарко будет на юге — +34 °C.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине 24 июля
Синоптики прогнозируют дожди местами с градом и порывами ветра до 15-20 м/с в западных областях. На остальной территории страны осадки не ожидаются, лишь в Житомирской и Винницкой областях местами непродолжительные дожди.
Температура воздуха:
- ночью +14...+19 °C, днем +25...+30 °C;
- на юге ночью +19...+24 °C, днем +29...+34 °C;
- на западе ночью +12...+17 °C, днем +22...+27 °C;
- в Карпатах ночью +9...+14 °C, днем +16...+21 °C;
- в Киеве ночью +17...+19 °C, днем +26...+28 °C.
Предупреждение от Укргидрометцентра
В Укргидрометцентре объявили I уровень опасности — желтый, на западе страны в среду, 24 июля, в связи с сильными грозами, которые будут сопровождаться градом и шквалами до 15-20 м/с.
Синоптики также предупреждают о спаде уровня воды на реках суббассейна Северского Донца 23-31 июля, что связано с длительным бездождевым периодом и высокой температурой воздуха в Харьковской области. В результате этого ожидается обмеление участков в ряде регионов.
В суббассейне Северского Донца в пределах Харьковской области объявлено III уровень опасности — коричневый.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 24 июля
Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 24 июля температура воздуха в большинстве областей будет составлять +25...+29 °C, на юге +30...+34 °C, ночью будет значительно прохладнее — +16...+20 °C.
" Дожди с грозами вероятны в среду в западных областях, на остальной территории Украины будет сухая солнечная погода", — отмечает синоптик.
В Киеве будет сухая погода без дождей. Ночью отметки термометров будут показывать +18 °C, днем воздух прогреется до +28 °C.
Аномальная жара в Украине в 2024 году
Напомним, что в жаркие дни в Киев ворвалась сильная грозовая буря в понедельник, 22 июля. Ненастье свалило деревья и затопило некоторые районы столицы.
Вместо этого в Одессе жара привела к масштабному ДТП, в результате которого пострадали 13 человек. Водителю рейсового автобуса внезапного стало плохо, в результате чего он не справился с управлением.
Добавим, что недавно в ночном экспрессе "Запорожье-Ужгород" из-за удушья умерла пассажирка. Женщина ехала в вагоне, где не было кондиционера.
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