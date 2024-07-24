Прогноз погоды в Украине на сегодня, 24 июля — штормовое предупреждение

Люди на улице в Киеве под дождем. Фото: Genaro Molina / Los Angeles Times

Погода в Украине в среду, 24 июля, будет жаркой и дождливой. В частности, о грозовых ливнях, местами с градом и шквалами, предупреждают Львовскую, Ровенскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Волынскую и другие области, где синоптики объявили штормовое предупреждение. Температура воздуха будет преимущественно составлять +25...+30 °C, наиболее жарко будет на юге — +34 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 24 июля

Синоптики прогнозируют дожди местами с градом и порывами ветра до 15-20 м/с в западных областях. На остальной территории страны осадки не ожидаются, лишь в Житомирской и Винницкой областях местами непродолжительные дожди.

Температура воздуха:

ночью +14...+19 °C , днем +25...+30 °C ;

, днем ; на юге ночью +19...+24 °C, днем +29...+34 °C;

ночью +19...+24 °C, днем +29...+34 °C; на западе ночью +12...+17 °C, днем +22...+27 °C;

ночью +12...+17 °C, днем +22...+27 °C; в Карпатах ночью +9...+14 °C, днем +16...+21 °C;

ночью +9...+14 °C, днем +16...+21 °C; в Киеве ночью +17...+19 °C, днем +26...+28 °C.

Прогноз погоды в Украине на среду, 24 июля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре объявили I уровень опасности — желтый, на западе страны в среду, 24 июля, в связи с сильными грозами, которые будут сопровождаться градом и шквалами до 15-20 м/с.

Предупреждение о грозовых ливнях в Украине на среду, 24 июля. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики также предупреждают о спаде уровня воды на реках суббассейна Северского Донца 23-31 июля, что связано с длительным бездождевым периодом и высокой температурой воздуха в Харьковской области. В результате этого ожидается обмеление участков в ряде регионов.

В суббассейне Северского Донца в пределах Харьковской области объявлено III уровень опасности — коричневый.

Предупреждение об обмелении в Украине на среду, 24 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 24 июля

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 24 июля температура воздуха в большинстве областей будет составлять +25...+29 °C, на юге +30...+34 °C, ночью будет значительно прохладнее — +16...+20 °C.

Температура воздуха в Украине сегодня, 24 июля. Фото: meteopost.com

" Дожди с грозами вероятны в среду в западных областях, на остальной территории Украины будет сухая солнечная погода", — отмечает синоптик.

В Киеве будет сухая погода без дождей. Ночью отметки термометров будут показывать +18 °C, днем воздух прогреется до +28 °C.

Скриншот сообщения с Facebook-страницы Наталки Диденко

Аномальная жара в Украине в 2024 году

Напомним, что в жаркие дни в Киев ворвалась сильная грозовая буря в понедельник, 22 июля. Ненастье свалило деревья и затопило некоторые районы столицы.

Вместо этого в Одессе жара привела к масштабному ДТП, в результате которого пострадали 13 человек. Водителю рейсового автобуса внезапного стало плохо, в результате чего он не справился с управлением.

Добавим, что недавно в ночном экспрессе "Запорожье-Ужгород" из-за удушья умерла пассажирка. Женщина ехала в вагоне, где не было кондиционера.