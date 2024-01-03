Прогноз погоди в Україні на сьогодні - 3 січня

Люди на вулицях у сніжну погоду. Фото: Новини. Live

Погода в Україні, 3 січня, буде хмарною та з проясненнями. Водночас синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні 3 січня

В Україні сьогодні, крім більшості західних та південних областей, на дорогах місцями ожеледиця.

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"Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, на високогір`ї Карпат пориви 20-25 м/с", — вказано у повідомленні.

Температура повітря:

в західних та південних областях вночі від -2...+3 °С, вдень +4...+9 °С,

на решті території вночі -3...-8°С, вдень 0...-5 °С

на Чернігівщині та Сумщині вночі -10...-15 °С,, місцями до -18 °С, вдень -5...-10 °С.

Температура повітря в Україні 3 січня

Нагадаємо, в Одесі зберігатиметься хмарна, проте тепла погода. Синоптики опадів не прогнозують, лише туман знову огорне місто.