Прогноз погоди в Україні на сьогодні - 3 січня

Якою буде погода сьогодні — синоптики озвучили несподіваний прогноз
3 січня 2024 06:40
Люди на вулицях у сніжну погоду. Фото: Новини. Live
Погода в Україні, 3 січня, буде хмарною та з проясненнями. Водночас синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Погода в Україні 3 січня
В Україні сьогодні, крім більшості західних та південних областей, на дорогах місцями ожеледиця.
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"Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, на високогір`ї Карпат пориви 20-25 м/с", — вказано у повідомленні.
Температура повітря:
- в західних та південних областях вночі від -2...+3 °С, вдень +4...+9 °С,
- на решті території вночі -3...-8°С, вдень 0...-5 °С
- на Чернігівщині та Сумщині вночі -10...-15 °С,, місцями до -18 °С, вдень -5...-10 °С.
Нагадаємо, в Одесі зберігатиметься хмарна, проте тепла погода. Синоптики опадів не прогнозують, лише туман знову огорне місто.
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