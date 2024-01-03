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Якою буде погода сьогодні — синоптики озвучили несподіваний прогноз

3 січня 2024 06:40
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на сьогодні - 3 січня
Люди на вулицях у сніжну погоду. Фото: Новини. Live
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні, 3 січня, буде хмарною та з проясненнями. Водночас синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні 3 січня

В Україні сьогодні, крім більшості західних та південних областей, на дорогах місцями ожеледиця.  

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"Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, на високогір`ї Карпат пориви 20-25 м/с", — вказано у повідомленні.

Температура повітря:

  • в західних та південних областях вночі від -2...+3 °С, вдень +4...+9 °С, 
  • на решті території вночі -3...-8°С, вдень 0...-5 °С
  • на Чернігівщині та Сумщині вночі -10...-15 °С,, місцями до -18 °С, вдень -5...-10 °С.
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Температура повітря в Україні 3 січня

Нагадаємо, в Одесі зберігатиметься хмарна, проте тепла погода. Синоптики опадів не прогнозують, лише туман знову огорне місто.

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