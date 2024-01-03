Прогноз погоды в Украине на сегодня - 3 января.

Люди на улицах в снежную погоду. Фото: Новини. Live

Погода в Украине 3 января будет облачной с прояснениями. В то же время синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 3 января

В Украине сегодня, кроме большинства западных и южных областей, на дорогах местами гололедица.

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"Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат порывы 20-25 м/с ", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

в западных и южных областях ночью от -2...+3 °С, днем +4...+9 °С,

на остальной территории ночью -8...-3 °С, днем -5...0 °С.

в Черниговской и Сумской областях ночью -15...-10 °С, местами до -18 °С, днем -10...-5 °С.

Температура воздуха в Украине 3 января

Напомним, в Одессе будет сохраняться облачная, но теплая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, только туман снова окутает город.