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Какая будет погода сегодня — синоптики озвучили неожиданный прогноз

3 января 2024 06:40
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на сегодня - 3 января.
Люди на улицах в снежную погоду. Фото: Новини. Live
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине 3 января будет облачной с прояснениями. В то же время синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 3 января

В Украине сегодня, кроме большинства западных и южных областей, на дорогах местами гололедица.

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"Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат порывы 20-25 м/с ", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

  • в западных и южных областях ночью от -2...+3 °С, днем +4...+9 °С,
  • на остальной территории ночью -8...-3 °С, днем -5...0 °С.
  • в Черниговской и Сумской областях ночью -15...-10 °С, местами до -18 °С, днем -10...-5 °С.
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Температура воздуха в Украине 3 января

Напомним, в Одессе будет сохраняться облачная, но теплая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, только туман снова окутает город.

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