Якою буде погода сьогодні — синоптики озвучили несподіваний прогноз
5 січня 2024 06:00
Люди на вулиці взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Погода в Україні, 5 січня, буде хмарною з невеликим дощем та мокрим снігом. Синоптики також попереджають про небезпеку. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.
Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
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Сьоголні вночі на Закарпатті та Івано-Франківщині можливий сніг, вдень на сході країни помірні опади.
"На півночі країни на дорогах подекуди ожеледиця, на Чернігівщині та Сумщині ожеледь", — мовиться у повідомленні.
Температура повітря:
- вночі та вдень 0...+5 °С
- на півдні країни +7...+12 °С,
- на півночі Чернігівщини й Сумщини вночі -8...-13 °С, вдень 0...-5 °С.
Нагадаємо, на Одесу насувається циклон.
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