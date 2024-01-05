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Якою буде погода сьогодні — синоптики озвучили несподіваний прогноз

5 січня 2024 06:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Якою буде погода сьогодні — синоптики озвучили несподіваний прогноз
Люди на вулиці взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні, 5 січня, буде хмарною з невеликим дощем та мокрим снігом. Синоптики також попереджають про небезпеку. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

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Погода в Україні 5 січня

Сьоголні вночі на Закарпатті та Івано-Франківщині можливий сніг, вдень на сході країни помірні опади.

"На півночі країни на дорогах подекуди ожеледиця, на Чернігівщині та Сумщині ожеледь", — мовиться у повідомленні.

Температура повітря:

  • вночі та вдень 0...+5  °С
  • на півдні країни +7...+12  °С, 
  • на півночі Чернігівщини й Сумщини вночі -8...-13  °С, вдень 0...-5  °С.
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Погода в Україні 5 січня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, на Одесу насувається циклон.

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