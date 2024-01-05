Якою буде погода сьогодні — синоптики озвучили несподіваний прогноз

Люди на вулиці взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Погода в Україні, 5 січня, буде хмарною з невеликим дощем та мокрим снігом. Синоптики також попереджають про небезпеку. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

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Сьоголні вночі на Закарпатті та Івано-Франківщині можливий сніг, вдень на сході країни помірні опади.

"На півночі країни на дорогах подекуди ожеледиця, на Чернігівщині та Сумщині ожеледь", — мовиться у повідомленні.

Температура повітря:

вночі та вдень 0...+5 °С

на півдні країни +7...+12 °С,

на півночі Чернігівщини й Сумщини вночі -8...-13 °С, вдень 0...-5 °С.

Погода в Україні 5 січня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, на Одесу насувається циклон.