Какая будет погода сегодня — синоптики озвучили неожиданный прогноз

Люди на улице зимой. Иллюстративное фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

Погода в Украине, 5 января, будет облачным с небольшим дождем и мокрым снегом. Синоптики также предупреждают об опасности. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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Погода в Украине 5 января

Сегодня ночью в Закарпатье и Ивано-Франковской области возможен снег, днем на востоке страны умеренные осадки.

"На севере страны на дорогах местами гололедица, на Черниговщине и Сумщине гололедица" , — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

ночью и днем 0...+5 °С

на юге страны +7...+12 °С,

на севере Черниговщины и Сумщины ночью -8...-13°С, днем 0...-5°С.

Погода в Украине 5 января. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, на Одессу надвигается циклон.