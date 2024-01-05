Какая будет погода сегодня — синоптики озвучили неожиданный прогноз
5 января 2024 06:00
Люди на улице зимой. Иллюстративное фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
Погода в Украине, 5 января, будет облачным с небольшим дождем и мокрым снегом. Синоптики также предупреждают об опасности. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.
Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.
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Погода в Украине 5 января
Сегодня ночью в Закарпатье и Ивано-Франковской области возможен снег, днем на востоке страны умеренные осадки.
"На севере страны на дорогах местами гололедица, на Черниговщине и Сумщине гололедица" , — говорится в сообщении.
Температура воздуха:
- ночью и днем 0...+5 °С
- на юге страны +7...+12 °С,
- на севере Черниговщины и Сумщины ночью -8...-13°С, днем 0...-5°С.
Напомним, на Одессу надвигается циклон.
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