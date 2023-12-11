Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Якою буде погода сьогодні — синоптики здивували прогнозом arrow

Якою буде погода сьогодні — синоптики здивували прогнозом

11 грудня 2023 06:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в понеділок, 11 грудня — які області під загрозою ожеледі
Люди потрапили під сильний сніг. Фото: Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні, 11 грудня, буде хмарною та з опадами. На Закарпатті можливий помірний мокрий сніг та дощ. Тоді як у східних та центральних областях ожеледь, у південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Про повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Попередженння від Укргідрометцентру

Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища 11 грудня.

"Впродовж 11 грудня у східних та центральних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця", — йдеться в повідомленні.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають, що погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Возможно, это изображение карта и текст
Мапа небезпечних регіонів в Україні сьогодні, 11 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 11 грудня

Погода в Україні 11 грудня не потішить українців сонечком. Синоптики  попереджають про ожеледь у східних областях та на Закарпатті.

"На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря:

  • вночі та вдень від -3...+2 °C
  • у східних та західних областях -1...-6 °C,
  • вдень у південній частині -3...-8 °C.
Возможно, это изображение карта и текст
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 10 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у понеділок, 11 грудня, в Одесі зберігатиметься похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів. Температура морської води +5…+ 6 °C.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро - 80x80

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

Актуальне по темі