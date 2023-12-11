Погода в Україні в понеділок, 11 грудня — які області під загрозою ожеледі

Якою буде погода сьогодні — синоптики здивували прогнозом
Погода в Україні, 11 грудня, буде хмарною та з опадами. На Закарпатті можливий помірний мокрий сніг та дощ. Тоді як у східних та центральних областях ожеледь, у південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Про повідомляє Укргідрометцентр.
Попередженння від Укргідрометцентру
Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища 11 грудня.
"Впродовж 11 грудня у східних та центральних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця", — йдеться в повідомленні.
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Синоптики попереджають, що погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Погода в Україні 11 грудня
Погода в Україні 11 грудня не потішить українців сонечком. Синоптики попереджають про ожеледь у східних областях та на Закарпатті.
"На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця", — йдеться в повідомленні.
Температура повітря:
- вночі та вдень від -3...+2 °C
- у східних та західних областях -1...-6 °C,
- вдень у південній частині -3...-8 °C.
Нагадаємо, у понеділок, 11 грудня, в Одесі зберігатиметься похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів. Температура морської води +5…+ 6 °C.
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