Погода в Україні в понеділок, 11 грудня — які області під загрозою ожеледі

Люди потрапили під сильний сніг. Фото: Reuters

Погода в Україні, 11 грудня, буде хмарною та з опадами. На Закарпатті можливий помірний мокрий сніг та дощ. Тоді як у східних та центральних областях ожеледь, у південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Про повідомляє Укргідрометцентр.

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Попередженння від Укргідрометцентру

Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища 11 грудня.

"Впродовж 11 грудня у східних та центральних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця", — йдеться в повідомленні.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають, що погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Мапа небезпечних регіонів в Україні сьогодні, 11 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 11 грудня

Погода в Україні 11 грудня не потішить українців сонечком. Синоптики попереджають про ожеледь у східних областях та на Закарпатті.

"На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря:

вночі та вдень від -3...+2 °C

у східних та західних областях -1...-6 °C,

вдень у південній частині -3...-8 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 10 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у понеділок, 11 грудня, в Одесі зберігатиметься похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів. Температура морської води +5…+ 6 °C.