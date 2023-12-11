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Какая будет погода сегодня — синоптики удивили прогнозом

11 декабря 2023 06:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в понедельник, 11 декабря — какие области под угрозой гололеда
Люди попали под сильный снег. Фото: Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине, 11 декабря, будет облачная и с осадками. В Закарпатье возможен умеренный мокрый снег и дождь. В то время как в восточных и центральных областях — гололедица, в южной части ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях 11 декабря.

"В течение 11 декабря в восточных и центральных областях гололед, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности, желтый .

Синоптики предупреждают, что ухудшение погодных условий может повлечь за собой нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Карта опасных регионов сегодня, 11 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 11 декабря

Погода в Украине 11 декабря не порадует украинцев солнышком. Синоптики предупреждают о гололеде в восточных областях и Закарпатье.

"На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица" , — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

  • ночью и днем от -3...+2 °C
  • в восточных и западных областях -1...-6 °C,
  • днем в южной части -3...-8 °C.
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Прогноз погоды в Украине сегодня, 10 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в понедельник, 11 декабря, в Одессе будет сохраняться пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Без осадков. Температура морской воды +5…+6 °C.

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