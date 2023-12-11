Погода в Украине в понедельник, 11 декабря — какие области под угрозой гололеда

Какая будет погода сегодня — синоптики удивили прогнозом
Погода в Украине, 11 декабря, будет облачная и с осадками. В Закарпатье возможен умеренный мокрый снег и дождь. В то время как в восточных и центральных областях — гололедица, в южной части ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Предупреждение от Укргидрометцентра
Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях 11 декабря.
"В течение 11 декабря в восточных и центральных областях гололед, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении.
Объявлен I уровень опасности, желтый .
Синоптики предупреждают, что ухудшение погодных условий может повлечь за собой нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Погода в Украине 11 декабря
Погода в Украине 11 декабря не порадует украинцев солнышком. Синоптики предупреждают о гололеде в восточных областях и Закарпатье.
"На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица" , — говорится в сообщении.
Температура воздуха:
- ночью и днем от -3...+2 °C
- в восточных и западных областях -1...-6 °C,
- днем в южной части -3...-8 °C.
Напомним, в понедельник, 11 декабря, в Одессе будет сохраняться пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Без осадков. Температура морской воды +5…+6 °C.
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