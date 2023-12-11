Погода в Украине в понедельник, 11 декабря — какие области под угрозой гололеда

Люди попали под сильный снег. Фото: Reuters

Погода в Украине, 11 декабря, будет облачная и с осадками. В Закарпатье возможен умеренный мокрый снег и дождь. В то время как в восточных и центральных областях — гололедица, в южной части ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях 11 декабря.

"В течение 11 декабря в восточных и центральных областях гололед, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности, желтый .

Синоптики предупреждают, что ухудшение погодных условий может повлечь за собой нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Карта опасных регионов сегодня, 11 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 11 декабря

Погода в Украине 11 декабря не порадует украинцев солнышком. Синоптики предупреждают о гололеде в восточных областях и Закарпатье.

"На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица" , — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

ночью и днем от -3...+2 °C

в восточных и западных областях -1...-6 °C,

днем в южной части -3...-8 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 10 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в понедельник, 11 декабря, в Одессе будет сохраняться пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Без осадков. Температура морской воды +5…+6 °C.