Якою буде погода у перший день лютого — синоптики зробили прогноз
Погода в Україні, 1 лютого, буде хмарною з проясненнями. Без опадів, лише вдень у західних та Житомирській областях. Місцями невеликий мокрий сніг та дощ.
Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні 1 лютого
Синоптики обіцяють українцям похмуру погоду.
"Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень на заході країни місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.
Температура повітря:
- від +2...- 3 °С
- у південних, Івано-Франківській та Чернівецькій областях -2...-7 °С
- вдень +1...+6 °С;
- у Карпатах вночі -3...-8 °С.
Погода на Київщині 1 лютого
Погода у Київській області 1 лютого буде без опадів.
"Вітер південно-західний, 7-12 м/с", — йдеться у повідомленні.
Температура по області вночі від
- +2...-3 °С,
- вдень +1...-6 °С
- у Києві вночі близько 0°.
Нагадаємо, у перший день лютого в Одесі очікується переважно сонячна погода, однак місцями можлива хмарність. Водночас опадів не прогнозується, однак зранку можливий туман.
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