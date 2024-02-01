Якою буде погода у перший день лютого — синоптики зробили прогноз

Люди під сильним снігопадом. Фото: УНІАН

Погода в Україні, 1 лютого, буде хмарною з проясненнями. Без опадів, лише вдень у західних та Житомирській областях. Місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

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Погода в Україні 1 лютого

Синоптики обіцяють українцям похмуру погоду.

"Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень на заході країни місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

Температура повітря:

від +2...- 3 °С

у південних, Івано-Франківській та Чернівецькій областях -2...-7 °С

вдень +1...+6 °С;

у Карпатах вночі -3...-8 °С.

Погода на Київщині 1 лютого

Погода у Київській області 1 лютого буде без опадів.

"Вітер південно-західний, 7-12 м/с", — йдеться у повідомленні.

Температура по області вночі від

+2...-3 °С,

вдень +1...-6 °С

у Києві вночі близько 0°.

Нагадаємо, у перший день лютого в Одесі очікується переважно сонячна погода, однак місцями можлива хмарність. Водночас опадів не прогнозується, однак зранку можливий туман.