Какая будет погода в первый день февраля — синоптики сделали прогноз

Люди под сильным снегопадом. Фото: УНИАН

Погода в Украине 1 февраля будет облачной с прояснениями. Днем в западных и Житомирской областях без осадков. Местами небольшой мокрый снег и дождь.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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Погода в Украине 1 февраля

Синоптики обещают украинцам пасмурную погоду.

"Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем на западе страны местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

-3...+2 °С

в южных, Ивано-Франковской и Черновицкой областях -7...-2 °С

днем +1...+6 °С;

в Карпатах ночью -8...-3 °С.

Погода в Киевской области 1 февраля

Погода в Киевской области 1 февраля без осадков.

"Ветер юго-западный, 7-12 м/с", — говорится в сообщении.

Температура по области ночью

-3...+2 °С,

днем -6...+1 °С

в Киеве ночью около 0°.

Напомним, в первый день февраля в Одессе ожидается преимущественно солнечная погода, однако местами возможна облачность. В то же время осадки не прогнозируются, однако утром возможен туман.