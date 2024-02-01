Какая будет погода в первый день февраля — синоптики сделали прогноз
Погода в Украине 1 февраля будет облачной с прояснениями. Днем в западных и Житомирской областях без осадков. Местами небольшой мокрый снег и дождь.
Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине 1 февраля
Синоптики обещают украинцам пасмурную погоду.
"Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем на западе страны местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Температура воздуха:
- -3...+2 °С
- в южных, Ивано-Франковской и Черновицкой областях -7...-2 °С
- днем +1...+6 °С;
- в Карпатах ночью -8...-3 °С.
Погода в Киевской области 1 февраля
Погода в Киевской области 1 февраля без осадков.
"Ветер юго-западный, 7-12 м/с", — говорится в сообщении.
Температура по области ночью
- -3...+2 °С,
- днем -6...+1 °С
- в Киеве ночью около 0°.
Напомним, в первый день февраля в Одессе ожидается преимущественно солнечная погода, однако местами возможна облачность. В то же время осадки не прогнозируются, однако утром возможен туман.
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