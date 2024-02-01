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Какая будет погода в первый день февраля — синоптики сделали прогноз

1 февраля 2024 06:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Какая будет погода в первый день февраля — синоптики сделали прогноз
Люди под сильным снегопадом. Фото: УНИАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Погода в Украине 1 февраля будет облачной с прояснениями. Днем в западных и Житомирской областях без осадков. Местами небольшой мокрый снег и дождь.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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Синоптики обещают украинцам пасмурную погоду.

"Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем на западе страны местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

  • -3...+2 °С
  • в южных, Ивано-Франковской и Черновицкой областях -7...-2 °С
  • днем +1...+6 °С;
  • в Карпатах ночью -8...-3 °С.

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Погода в Киевской области 1 февраля

Погода в Киевской области 1 февраля без осадков.

"Ветер юго-западный, 7-12 м/с", — говорится в сообщении.

Температура по области ночью 

  • -3...+2 °С,
  • днем -6...+1 °С
  • в Киеве ночью около 0°.

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Напомним, в первый день февраля в Одессе ожидается преимущественно солнечная погода, однако местами возможна облачность. В то же время осадки не прогнозируются, однако утром возможен туман.

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