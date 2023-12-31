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Якою буде погода в останній день 2023 року — синоптики озвучили прогноз

31 грудня 2023 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 31 грудня
Люди йдуть по вулиці взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні, 31 грудня, буде без значних опадів. Лише вночі у північно-східній частині невеликий дощ та мокрий сніг. Також синоптики попереджають про ожеледь. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

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Погода в Україні 31 грудня

За прогнозом синоптиків, 31 грудня, вночі та вранці у південній частині місцями туман, слабка ожеледь. 

"Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с", — йдеться у повідомленні.

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Погода в Україні 31 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

  • вночі від +4...-1 °С
  • в Криму +1...+6 °С, вдень +3...+8 °С 
  • у південній частині +7...+12 °С

"В Карпатах вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі та вдень близько 0 °С", — прогнозують синоптики.

Нагадаємо, в останні вихідні року в Одесі зберігатиметься хмарна, проте тепла погода. Синоптики опадів не прогнозують, лише туман знову огорне місто.

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