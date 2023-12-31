Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 31 грудня

Якою буде погода в останній день 2023 року — синоптики озвучили прогноз
Погода в Україні, 31 грудня, буде без значних опадів. Лише вночі у північно-східній частині невеликий дощ та мокрий сніг. Також синоптики попереджають про ожеледь. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.
Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні 31 грудня
За прогнозом синоптиків, 31 грудня, вночі та вранці у південній частині місцями туман, слабка ожеледь.
"Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с", — йдеться у повідомленні.
Температура повітря:
- вночі від +4...-1 °С
- в Криму +1...+6 °С, вдень +3...+8 °С
- у південній частині +7...+12 °С
"В Карпатах вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі та вдень близько 0 °С", — прогнозують синоптики.
Нагадаємо, в останні вихідні року в Одесі зберігатиметься хмарна, проте тепла погода. Синоптики опадів не прогнозують, лише туман знову огорне місто.
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