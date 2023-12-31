Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 31 декабря.

Люди идут по улице зимой. Иллюстративное фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

Погода в Украине, 31 декабря, без существенных осадков. Ночью в северо-восточной части небольшой дождь и мокрый снег. Также синоптики предупреждают об гололеде. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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Погода в Украине 31 декабря

По прогнозу синоптиков, 31 декабря, ночью и утром в южной части местами туман, слабый гололед.

"Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении.

Погода в Украине 31 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

ночью от +4...-1 °С

в Крыму +1...+6 °С, днем +3...+8 °С

в южной части +7...+12 °С

"В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков; температура ночью и днем около 0°С" , — прогнозируют синоптики.

Напомним, в последние выходные года в Одессе будет облачная, однако теплая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, только туман снова окутает город.