Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 31 декабря.

Какая будет погода в последний день 2023 года — синоптики озвучили прогноз
Погода в Украине, 31 декабря, без существенных осадков. Ночью в северо-восточной части небольшой дождь и мокрый снег. Также синоптики предупреждают об гололеде. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.
Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине 31 декабря
По прогнозу синоптиков, 31 декабря, ночью и утром в южной части местами туман, слабый гололед.
"Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении.
Температура воздуха:
- ночью от +4...-1 °С
- в Крыму +1...+6 °С, днем +3...+8 °С
- в южной части +7...+12 °С
"В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков; температура ночью и днем около 0°С" , — прогнозируют синоптики.
Напомним, в последние выходные года в Одессе будет облачная, однако теплая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, только туман снова окутает город.
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