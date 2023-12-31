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Какая будет погода в последний день 2023 года — синоптики озвучили прогноз

31 декабря 2023 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 31 декабря.
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134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине, 31 декабря, без существенных осадков. Ночью в северо-восточной части небольшой дождь и мокрый снег. Также синоптики предупреждают об гололеде. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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Погода в Украине 31 декабря

По прогнозу синоптиков, 31 декабря, ночью и утром в южной части местами туман, слабый гололед.

"Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении.

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Погода в Украине 31 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

  • ночью от +4...-1 °С
  • в Крыму +1...+6 °С, днем +3...+8 °С
  • в южной части +7...+12 °С

"В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков; температура ночью и днем около 0°С" , — прогнозируют синоптики.

Напомним, в последние выходные года в Одессе будет облачная, однако теплая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, только туман снова окутает город.

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