Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Якою була сонячна активність — прогноз магнітних бур сьогодні

Якою була сонячна активність — прогноз магнітних бур сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 11:12
Магнітні бурі 21 січня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Магнітосфера Землі у середу, 21 січня, знаходитиметься у збудженому стані. Однак суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog. 

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 21 січня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулося сім спалахів класу С, які суттєво не впливають на Землю, та один спалах класу М1,2.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в середу геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів X-класу.

Магнітні бурі 21 січня
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Сонячна активність на 21 січня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%
  • Кількість сонячних плям — 86.

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, варто виконати кілька простих порад:

  • спати 8 годин,
  • відмовитись від шкідливих звичок,
  • гуляти на свіжому повітрі,
  • менше часу проводити у гаджетах,
  • провітрювати кімнату,
  • додати спорт в життя,
  • добре харчуватися. 

Нагадаємо, фахівці попередили, що телескоп "Габбл" неминуче впаде на Землю. Він поступово втрачає висоту й у перспективі може неконтрольовано увійти в атмосферу Землі. 

Також вчені з'ясували, що земна доба не завжди була 24 години. Вона тривала на кілька годин менше майже цілу геологічну епоху.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі головний біль
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації