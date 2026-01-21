Магнітні бурі 21 січня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Магнітосфера Землі у середу, 21 січня, знаходитиметься у збудженому стані. Однак суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 21 січня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулося сім спалахів класу С, які суттєво не впливають на Землю, та один спалах класу М1,2.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в середу геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів X-класу.

Сонячна активність на 21 січня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%

Кількість сонячних плям — 86.

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, варто виконати кілька простих порад:

спати 8 годин,

відмовитись від шкідливих звичок,

гуляти на свіжому повітрі,

менше часу проводити у гаджетах,

провітрювати кімнату,

додати спорт в життя,

добре харчуватися.

