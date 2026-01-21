Видео
Какой была солнечная активность — прогноз магнитных бурь сегодня

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 11:12
Магнитные бури 21 января — прогноз для метеозависимых
Магнитные бури 21 января — прогноз для метеозависимых

Магнитосфера Земли в среду, 21 января, будет находиться в возбужденном состоянии. Однако существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 21 января

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С, которые существенно не влияют на Землю, и одна вспышка класса М1,2.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек X-класса.

Магнітні бурі 21 січня
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Солнечная активность на 21 января

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
  • Количество солнечных пятен — 86.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, стоит выполнить несколько простых советов:

  • спать 8 часов,
  • отказаться от вредных привычек,
  • гулять на свежем воздухе,
  • меньше времени проводить в гаджетах,
  • проветривать комнату,
  • добавить спорт в жизнь,
  • хорошо питаться.

Напомним, специалисты предупредили, что телескоп "Хаббл" неизбежно упадет на Землю. Он постепенно теряет высоту и в перспективе может неконтролируемо войти в атмосферу Земли.

Также ученые выяснили, что земные сутки не всегда были 24 часа. Они длились на несколько часов меньше почти целую геологическую эпоху.

космос Солнце самочувствие магнитные бури головная боль
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
