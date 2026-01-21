Магнитные бури 21 января — прогноз для метеозависимых

Какой была солнечная активность — прогноз магнитных бурь сегодня
Магнитосфера Земли в среду, 21 января, будет находиться в возбужденном состоянии. Однако существенных магнитных бурь не ожидается.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 21 января
В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С, которые существенно не влияют на Землю, и одна вспышка класса М1,2.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек X-класса.
Солнечная активность на 21 января
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
- Количество солнечных пятен — 86.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, стоит выполнить несколько простых советов:
- спать 8 часов,
- отказаться от вредных привычек,
- гулять на свежем воздухе,
- меньше времени проводить в гаджетах,
- проветривать комнату,
- добавить спорт в жизнь,
- хорошо питаться.
Напомним, специалисты предупредили, что телескоп "Хаббл" неизбежно упадет на Землю. Он постепенно теряет высоту и в перспективе может неконтролируемо войти в атмосферу Земли.
Также ученые выяснили, что земные сутки не всегда были 24 часа. Они длились на несколько часов меньше почти целую геологическую эпоху.
Читайте Новини.LIVE!