Магнитные бури 21 января — прогноз для метеозависимых

Магнитосфера Земли в среду, 21 января, будет находиться в возбужденном состоянии. Однако существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 21 января

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С, которые существенно не влияют на Землю, и одна вспышка класса М1,2.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек X-класса.

Солнечная активность на 21 января

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%

Количество солнечных пятен — 86.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, стоит выполнить несколько простых советов:

спать 8 часов,

отказаться от вредных привычек,

гулять на свежем воздухе,

меньше времени проводить в гаджетах,

проветривать комнату,

добавить спорт в жизнь,

хорошо питаться.

