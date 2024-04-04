Коли магнітні бурі у квітні 2024 року — детальний календар небезпечних дат

Календар магнітних бур на квітень 2024 — коли українцям чекати небезпечні дати
У другий місяць весни очікується кілька потужних магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття та здоров'я метеозалежних людей. Щоб не страждати від впливу геоштормів, варто знати, коли чекати сонячних спалахів.
Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготували детальний розклад магнітних бур на квітень 2024 року. Дізнайтеся про найнебезпечніші дати другого місяця весни.
Магнітні бурі у квітні 2024 року — детальний розклад на місяць
Розклад магнітних бур на квітень виглядає так:
- 1 квітня — K-індекс 4 (магнітна буря середньої сили);
- 2 квітня — K-індекс 4 (магнітна буря середньої сили);
- 3 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
- 4 квітня — K-індекс 5 (потужна магнітна буря);
- 5 квітня — K-індекс 5 (потужна магнітна буря);
- 6 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
- 7 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 8 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 9 квітня — K-індекс 3 (слабка магнітна буря);
- 10 квітня — K-індекс 3 (слабка магнітна буря);
- 11 квітня — K-індекс 3 (слабка магнітна буря);
- 12 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 13 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 14 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 15 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 16 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 17 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 18 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 19 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
- 20 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
- 21 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
- 22 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
- 23 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
- 24 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 25 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 26 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 27 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
- 28 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
- 29 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
- 30 квітня — K-індекс 4 (магнітна буря середньої сили).
Як допомогти організму пережити магнітні бурі
Як зазначають медики, готуватися до майбутніх магнітних бур слід заздалегідь. Бажано за 4-5 днів до геошторму. Для цього необхідно:
- знизити фізичні та психоемоційні навантаження;
- більше відпочивати як фізично, так і морально;
- не варто планувати важливі справи та зустрічі, особливо, якщо вони потребують розумового навантаження;
- гуляти на свіжому повітрі;
- не відмовляти собі у позитивних емоціях та відпочинку;
- спробуйте медитацію, глибоке дихання або йогу;
- обмежити кількість кофеїну;
- додати у раціон трав'яні чаї;
- виключити жирну їжу, гостру та фастфуд.
Лікарі наголошують, уникнути будь-яких негативних наслідків магнітних бур на здоров'я дуже просто — необхідно вести здоровий спосіб життя та займатися фізичною активністю.
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