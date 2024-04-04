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Календар магнітних бур на квітень 2024 — коли українцям чекати небезпечні дати

4 квітня 2024 07:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Коли магнітні бурі у квітні 2024 року — детальний календар небезпечних дат
Вплив магнітних бур на метеозалежних людей. Колаж: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У другий місяць весни очікується кілька потужних магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття та здоров'я метеозалежних людей. Щоб не страждати від впливу геоштормів, варто знати, коли чекати сонячних спалахів. 

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготували детальний розклад магнітних бур на квітень 2024 року. Дізнайтеся про найнебезпечніші дати другого місяця весни. 

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Магнітні бурі у квітні 2024 року — детальний розклад на місяць 

Розклад магнітних бур на квітень виглядає так:

  • 1 квітня K-індекс 4 (магнітна буря середньої сили);
  • 2 квітня — K-індекс 4 (магнітна буря середньої сили);
  • 3 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 4 квітня — K-індекс 5 (потужна магнітна буря);
  • 5 квітня — K-індекс 5 (потужна магнітна буря);
  • 6 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 7 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 8 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 9 квітня — K-індекс 3 (слабка магнітна буря);
  • 10 квітня — K-індекс 3 (слабка магнітна буря);
  • 11 квітня — K-індекс 3 (слабка магнітна буря);
  • 12 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 13 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 14 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 15 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 16 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 17 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 18 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 19 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 20 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 21 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 22 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 23 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 24 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 25 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 26 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 27 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 28 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 29 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 30 квітня — K-індекс 4 (магнітна буря середньої сили).

 

Магнітні бурі у квітні 2024 року — детальний розклад на місяць
Дівчина погано почувається. Фото: pixabay.com

Як допомогти організму пережити магнітні бурі

Як зазначають медики, готуватися до майбутніх магнітних бур слід заздалегідь. Бажано за 4-5 днів до геошторму. Для цього необхідно: 

  • знизити фізичні та психоемоційні навантаження;
  • більше відпочивати як фізично, так і морально;
  • не варто планувати важливі справи та зустрічі, особливо, якщо вони потребують розумового навантаження;
  • гуляти на свіжому повітрі;
  • не відмовляти собі у позитивних емоціях та відпочинку;
  • спробуйте медитацію, глибоке дихання або йогу;
  • обмежити кількість кофеїну;
  • додати у раціон трав'яні чаї;
  • виключити жирну їжу, гостру та фастфуд. 

Лікарі наголошують, уникнути будь-яких негативних наслідків магнітних бур на здоров'я дуже просто — необхідно вести здоровий спосіб життя та займатися фізичною активністю.

 

Також Новини.LIVE пропонує скористатися детальним місячним календарем на квітень 2024 року, щоб не проґавити найвдаліші дні у другий місяць весни. 

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