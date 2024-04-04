Коли магнітні бурі у квітні 2024 року — детальний календар небезпечних дат

Вплив магнітних бур на метеозалежних людей. Колаж: Новини.LIVE

У другий місяць весни очікується кілька потужних магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття та здоров'я метеозалежних людей. Щоб не страждати від впливу геоштормів, варто знати, коли чекати сонячних спалахів.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготували детальний розклад магнітних бур на квітень 2024 року. Дізнайтеся про найнебезпечніші дати другого місяця весни.

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Розклад магнітних бур на квітень виглядає так:

1 квітня — K-індекс 4 (магнітна буря середньої сили) ;

— ; 2 квітня — K-індекс 4 (магнітна буря середньої сили) ;

— ; 3 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 4 квітня — K-індекс 5 (потужна магнітна буря) ;

— ; 5 квітня — K-індекс 5 (потужна магнітна буря) ;

— ; 6 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 7 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 8 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 9 квітня — K-індекс 3 (слабка магнітна буря);

— K-індекс 3 (слабка магнітна буря); 10 квітня — K-індекс 3 (слабка магнітна буря);

— K-індекс 3 (слабка магнітна буря); 11 квітня — K-індекс 3 (слабка магнітна буря);

— K-індекс 3 (слабка магнітна буря); 12 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 13 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 14 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 15 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 16 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 17 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 18 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 19 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 20 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 21 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 22 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 23 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 24 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 25 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 26 квітня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 27 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 28 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 29 квітня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 30 квітня — K-індекс 4 (магнітна буря середньої сили).

Дівчина погано почувається. Фото: pixabay.com

Як допомогти організму пережити магнітні бурі

Як зазначають медики, готуватися до майбутніх магнітних бур слід заздалегідь. Бажано за 4-5 днів до геошторму. Для цього необхідно:

знизити фізичні та психоемоційні навантаження;

більше відпочивати як фізично, так і морально;

не варто планувати важливі справи та зустрічі, особливо, якщо вони потребують розумового навантаження;

гуляти на свіжому повітрі;

не відмовляти собі у позитивних емоціях та відпочинку;

спробуйте медитацію, глибоке дихання або йогу;

обмежити кількість кофеїну;

додати у раціон трав'яні чаї;

виключити жирну їжу, гостру та фастфуд.

Лікарі наголошують, уникнути будь-яких негативних наслідків магнітних бур на здоров'я дуже просто — необхідно вести здоровий спосіб життя та займатися фізичною активністю.

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