Когда магнитные бури в апреле 2024 года — подробный календарь опасных дат

Воздействие магнитных бурь на метеозависимых людей. Коллаж: Новини.LIVE

Во второй месяц весны ожидается несколько мощных магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие и здоровье метеозависимых людей. Чтобы не страдать от влияния геоштормов, следует знать, когда ждать солнечных вспышек.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили детальное расписание магнитных бурь на апрель 2024 года. Узнайте самые опасные даты второго месяца весны.

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Расписание магнитных бурь на апрель выглядит так:

1 апреля — K-индекс 4 (магнитная буря средней силы) ;

— ; 2 апреля — K-индекс 4 (магнитная буря средней силы) ;

— ; 3 апреля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 4 апреля — K-индекс 5 (мощная магнитная буря) ;

— ; 5 апреля — K-индекс 5 (мощная магнитная буря) ;

— ; 6 апреля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 7 апреля — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 8 апреля — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 9 апреля — K-индекс 3 (слабая магнитная буря);

— K-индекс 3 (слабая магнитная буря); 10 апреля — K-индекс 3 (слабая магнитная буря);

— K-индекс 3 (слабая магнитная буря); 11 апреля — K-индекс 3 (слабая магнитная буря);

— K-индекс 3 (слабая магнитная буря); 12 апреля — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 13 апреля — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 14 апреля — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 15 апреля — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 16 апреля — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 17 апреля — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 18 апреля — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 19 апреля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 20 апреля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 21 апреля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 22 апреля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 23 апреля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 24 апреля — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 25 апреля — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 26 апреля — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 27 апреля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 28 апреля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 29 апреля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 30 апреля — K-индекс 4 (магнитная буря средней силы).

Девушка плохо себя чувствует. Фото: pixabay.com

Как помочь организму пережить магнитные бури

Как отмечают медики, готовиться к будущим магнитным бурям следует заранее. Желательно за 4-5 дней до геошторма. Для этого необходимо:

снизить физические и психоэмоциональные нагрузки;

больше отдыхать как физически, так и морально;

не следует планировать важные дела и встречи, особенно, если они требуют умственной нагрузки;

гулять на свежем воздухе;

не отказывать себе в положительных эмоциях и отдыхе;

попробуйте медитацию, глубокое дыхание или йогу;

ограничить количество кофеина;

добавить в рацион травяные чаи;

исключить жирную пищу, острую и фастфуд.

Врачи отмечают, что избежать любых негативных последствий магнитных бурь на здоровье очень просто — необходимо вести здоровый образ жизни и заниматься физической активностью.

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