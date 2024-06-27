Коли магнітні бурі у липні 2024 року — детальний календар небезпечних дат

Вплив магнітних бур на здоров'я. Колаж: Новини.LIVE

За прогнозами спеціалістів, другий місяць літа характеризуватиметься низькою сонячною активністю. Тож, метеозалежні матимуть змогу відпочити від наслідків геомагнітних коливань. Проте, у липні все ж будуть дати, у які очікуються потужні магнітні бурі. До них краще підготуватися заздалегідь.

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Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготували детальний розклад магнітних бур на липень 2024 року.

Магнітні бурі у липні 2024 року — детальний розклад на місяць

Розклад магнітних бур на липень виглядає наступним чином:

1 липня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 2 липня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 3 липня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 4 липня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 5 липня — K-індекс 4 (магнітна буря середньої інтенсивності) ;

— ; 6 липня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 7 липня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 8 липня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 9 липня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 10 липня — K-індекс 5 (потужна магнітна буря) ;

— ; 11 липня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 12 липня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 13 липня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 14 липня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 15 липня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 16 липня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 17 липня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 18 липня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 19 липня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 20 липня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 21 липня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 22 липня — (низька сонячна активність);

— (низька сонячна активність); 23 липня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 24 липня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 25 липня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 26 липня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 27 липня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 28 липня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 29 липня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 30 липня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 31 липня — K-індекс 2 (низька сонячна активність).

Варто зауважити, що впродовж місяця прогнози фахівців можуть змінюватися. Адже на прогнозування магнітних бур може впливати багато факторів, до прикладу, таких як сонячна активність, геомагнітна обстановка, взаємодія сонячного вітру з магнітосферою Землі тощо.

Вплив сонячних спалахів на планети. Фото: shutterstock.com

Який вплив магнітні бурі мають на людей

Деякі дослідження науковців демонструють, що під час магнітних бур погіршення самопочуття відчувають пілоти, пасажири літаків та космонавти. Тобто, йдеться про людей, які перебувають на великій висоті від землі.

Окрім цього, помічено, що під час потужних магнітних бур на погане самопочуття можуть скаржитися люди з хронічними хворобами, люди похилого віку, метеочутливі.

Водночас для здорових людей, які ведуть здоровий спосіб життя, цей період проходить непомітно та без будь-яких наслідків.

Дівчина страждає від головного болю. Фото: depositphotos.com

Які симптоми можуть виникати під час магнітних бур

Найпоширеніші симптоми, які зустрічаються у людей під час сильної сонячної активності, наступні:

головний біль;

мігрень;

запаморочення;

стрибки тиску;

порушення серцевого ритму;

ломота в тілі;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань;

загальна слабкість;

зниження працездатності;

порушення концентрації;

безсоння;

сонливість;

апатія;

депресивні настрої;

підвищення тривожності;

агресія;

дратівливість.

Дівчина страждає від головного болю. Фото: istockphoto.com

Як допомогти організму пережити магнітні бурі

Існує кілька способів, які можуть допомогти вашому організму краще пережити магнітні бурі. За кілька днів до початку геошторму:

уникайте стресових ситуацій;

не перевантажуйте себе роботою;

більше відпочивайте;

гуляйте на свіжому повітрі;

пийте достатню кількість рідини;

обмежте кількість кофеїну;

п одбайте про здорове харчування;

одбайте про здорове харчування; н е забувайте про регулярну фізичну активність.

Будь-які препарати приймайте виключно за призначенням медиків. Якщо ви відчуваєте сильне погіршення самопочуття під час магнітної бурі, зверніться до свого сімейного лікаря.

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