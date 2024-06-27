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Календарь магнитных бурь на июль 2024 — когда украинцам ждать мощных ударов

27 июня 2024 07:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Когда магнитные бури в июле 2024 года — подробный календарь опасных дат
Воздействие магнитных бурь на здоровье. Коллаж: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

По прогнозам специалистов, второй месяц лета будет характеризоваться низкой солнечной активностью. Поэтому метеозависимые смогут отдохнуть от последствий геомагнитных колебаний. Однако в июле все же будут даты, в которые ожидаются мощные магнитные бури. К ним лучше подготовиться заранее.

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Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили детальное расписание магнитных бурь на июль 2024 года.

Магнитные бури в июле 2024 года — детальное расписание на месяц

Расписание магнитных бурь на июль выглядит следующим образом:

  • 1 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 2 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 3 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 4 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 5 июляK-индекс 4 (магнитная буря средней интенсивности);
  • 6 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 7 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 8 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 9 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 10 июляK-индекс 5 (мощная магнитная буря);
  • 11 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 12 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 13 июля — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 14 июля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 15 июля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 16 июля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 17 июля — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 18 июля — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 19 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 20 июля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 21 июля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 22 июля — (низкая солнечная активность);
  • 23 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 24 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 25 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 26 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 27 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 28 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 29 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 30 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 31 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность).

Следует отметить, что в течение месяца прогнозы специалистов могут меняться. Ведь на прогнозирование магнитных бурь может влиять много факторов, например, таке как солнечная активность, геомагнитная обстановка, взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой Земли и т.д.

 

Магнитные бури в июле 2024 года - детальное расписание в месяц
Воздействие солнечных вспышек на планеты. Фото: shutterstock.com

Какое влияние магнитные бури оказывают на людей

Некоторые исследования ученых показывают, что во время магнитных бурь ухудшение самочувствия испытывают пилоты, пассажиры самолетов и космонавты. То есть речь идет о людях, которые находятся на большой высоте от земли.

Кроме этого, замечено, что во время мощных магнитных бурь на плохое самочувствие могут жаловаться люди с хроническими болезнями, пожилые люди, метеочувствительные.

В то же время, для здоровых людей, ведущих здоровый образ жизни, этот период проходит незаметно и без каких-либо последствий.

 

Как магнитные бури влияют на здоровье человека
Девушка страдает от головных болей. Фото: depositphotos.com

Какие симптомы могут возникать во время магнитных бурь

Наиболее распространенные симптомы, встречающиеся у людей во время сильной солнечной активности, следующие:

  • головная боль;
  • мигрень;
  • головокружение;
  • скачки давления;
  • нарушение сердечного ритма;
  • ломота в теле;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний;
  • общая слабость;
  • снижение работоспособности;
  • нарушение концентрации;
  • бессонница;
  • сонливость;
  • апатия;
  • депрессивные настроения;
  • повышение тревожности;
  • агрессия;
  • раздражительность.

 

Как помочь организму пережить магнитные бури
Девушка страдает от головных болей. Фото: istockphoto.com

Как помочь организму пережить магнитные бури

Есть несколько способов, которые могут помочь вашему организму лучше пережить магнитные бури. За несколько дней до начала геошторма:

  • избегайте стрессовых ситуаций;
  • не перегружайте себя работой;
  • больше отдыхайте;
  • гуляйте на открытом воздухе;
  • пейте достаточное количество жидкости;
  • ограничьте количество кофеина;
  • подумайте о здоровом питании;
  • не забывайте о регулярной физической активности.

Любые препараты принимайте только по назначению медиков. Если вы испытываете сильное ухудшение самочувствия во время магнитной бури, обратитесь к своему семейному врачу.

 

Также мы делились с вами подробным лунным календарем дел на июль 2024 года, который поможет выбрать самые удачные дни для новых начинаний, больших покупок, свиданий и путешествий.

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