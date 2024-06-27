Когда магнитные бури в июле 2024 года — подробный календарь опасных дат

Календарь магнитных бурь на июль 2024 — когда украинцам ждать мощных ударов
По прогнозам специалистов, второй месяц лета будет характеризоваться низкой солнечной активностью. Поэтому метеозависимые смогут отдохнуть от последствий геомагнитных колебаний. Однако в июле все же будут даты, в которые ожидаются мощные магнитные бури. К ним лучше подготовиться заранее.
Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили детальное расписание магнитных бурь на июль 2024 года.
Магнитные бури в июле 2024 года — детальное расписание на месяц
Расписание магнитных бурь на июль выглядит следующим образом:
- 1 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 2 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 3 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 4 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 5 июля — K-индекс 4 (магнитная буря средней интенсивности);
- 6 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 7 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 8 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 9 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 10 июля — K-индекс 5 (мощная магнитная буря);
- 11 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 12 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 13 июля — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 14 июля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 15 июля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 16 июля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 17 июля — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 18 июля — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 19 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 20 июля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 21 июля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 22 июля — (низкая солнечная активность);
- 23 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 24 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 25 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 26 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 27 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 28 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 29 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 30 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 31 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность).
Следует отметить, что в течение месяца прогнозы специалистов могут меняться. Ведь на прогнозирование магнитных бурь может влиять много факторов, например, таке как солнечная активность, геомагнитная обстановка, взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой Земли и т.д.
Какое влияние магнитные бури оказывают на людей
Некоторые исследования ученых показывают, что во время магнитных бурь ухудшение самочувствия испытывают пилоты, пассажиры самолетов и космонавты. То есть речь идет о людях, которые находятся на большой высоте от земли.
Кроме этого, замечено, что во время мощных магнитных бурь на плохое самочувствие могут жаловаться люди с хроническими болезнями, пожилые люди, метеочувствительные.
В то же время, для здоровых людей, ведущих здоровый образ жизни, этот период проходит незаметно и без каких-либо последствий.
Какие симптомы могут возникать во время магнитных бурь
Наиболее распространенные симптомы, встречающиеся у людей во время сильной солнечной активности, следующие:
- головная боль;
- мигрень;
- головокружение;
- скачки давления;
- нарушение сердечного ритма;
- ломота в теле;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний;
- общая слабость;
- снижение работоспособности;
- нарушение концентрации;
- бессонница;
- сонливость;
- апатия;
- депрессивные настроения;
- повышение тревожности;
- агрессия;
- раздражительность.
Как помочь организму пережить магнитные бури
Есть несколько способов, которые могут помочь вашему организму лучше пережить магнитные бури. За несколько дней до начала геошторма:
- избегайте стрессовых ситуаций;
- не перегружайте себя работой;
- больше отдыхайте;
- гуляйте на открытом воздухе;
- пейте достаточное количество жидкости;
- ограничьте количество кофеина;
- подумайте о здоровом питании;
- не забывайте о регулярной физической активности.
Любые препараты принимайте только по назначению медиков. Если вы испытываете сильное ухудшение самочувствия во время магнитной бури, обратитесь к своему семейному врачу.
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