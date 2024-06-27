Когда магнитные бури в июле 2024 года — подробный календарь опасных дат

Воздействие магнитных бурь на здоровье. Коллаж: Новини.LIVE

По прогнозам специалистов, второй месяц лета будет характеризоваться низкой солнечной активностью. Поэтому метеозависимые смогут отдохнуть от последствий геомагнитных колебаний. Однако в июле все же будут даты, в которые ожидаются мощные магнитные бури. К ним лучше подготовиться заранее.

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Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили детальное расписание магнитных бурь на июль 2024 года.

Магнитные бури в июле 2024 года — детальное расписание на месяц

Расписание магнитных бурь на июль выглядит следующим образом:

1 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 2 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 3 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 4 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 5 июля — K-индекс 4 (магнитная буря средней интенсивности) ;

— ; 6 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 7 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 8 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 9 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 10 июля — K-индекс 5 (мощная магнитная буря) ;

— ; 11 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 12 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 13 июля — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 14 июля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 15 июля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 16 июля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 17 июля — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 18 июля — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 19 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 20 июля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 21 июля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 22 июля — (низкая солнечная активность);

— (низкая солнечная активность); 23 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 24 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 25 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 26 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 27 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 28 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 29 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 30 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 31 июля — K-индекс 2 (низкая солнечная активность).

Следует отметить, что в течение месяца прогнозы специалистов могут меняться. Ведь на прогнозирование магнитных бурь может влиять много факторов, например, таке как солнечная активность, геомагнитная обстановка, взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой Земли и т.д.

Воздействие солнечных вспышек на планеты. Фото: shutterstock.com

Какое влияние магнитные бури оказывают на людей

Некоторые исследования ученых показывают, что во время магнитных бурь ухудшение самочувствия испытывают пилоты, пассажиры самолетов и космонавты. То есть речь идет о людях, которые находятся на большой высоте от земли.

Кроме этого, замечено, что во время мощных магнитных бурь на плохое самочувствие могут жаловаться люди с хроническими болезнями, пожилые люди, метеочувствительные.

В то же время, для здоровых людей, ведущих здоровый образ жизни, этот период проходит незаметно и без каких-либо последствий.

Девушка страдает от головных болей. Фото: depositphotos.com

Какие симптомы могут возникать во время магнитных бурь

Наиболее распространенные симптомы, встречающиеся у людей во время сильной солнечной активности, следующие:

головная боль;

мигрень;

головокружение;

скачки давления;

нарушение сердечного ритма;

ломота в теле;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний;

общая слабость;

снижение работоспособности;

нарушение концентрации;

бессонница;

сонливость;

апатия;

депрессивные настроения;

повышение тревожности;

агрессия;

раздражительность.

Девушка страдает от головных болей. Фото: istockphoto.com

Как помочь организму пережить магнитные бури

Есть несколько способов, которые могут помочь вашему организму лучше пережить магнитные бури. За несколько дней до начала геошторма:

избегайте стрессовых ситуаций;

не перегружайте себя работой;

больше отдыхайте;

гуляйте на открытом воздухе;

пейте достаточное количество жидкости;

ограничьте количество кофеина;

п одумайте о здоровом питании;

одумайте о здоровом питании; не забывайте о регулярной физической активности.

Любые препараты принимайте только по назначению медиков. Если вы испытываете сильное ухудшение самочувствия во время магнитной бури, обратитесь к своему семейному врачу.

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