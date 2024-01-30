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Календар магнітних бур на лютий 2024 — чи чекати українцям потужних геоштормів

30 січня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Коли магнітні бурі у лютому 2024 року — детальний календар небезпечних дат
Вплив магнітних бур на метеозалежних людей. Колаж: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сонце в останній місяць зими, за прогнозами фахівців, подарує людству спокій. Проте, він буде відносний, адже кілька потужних магнітних бур все ж вдарять по нашій планеті, що, звичайно, може позначитися на самопочутті. Тож, щоб вберегти своє здоров'я, варто знати, коли чекати сонячних спалахів та як до них підготуватися. 

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготували детальний розклад магнітних бур на лютий 2024 року. Дізнайтеся про найнебезпечніші дати останнього місяця зими. 

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Магнітні бурі у лютому 2024 року — детальний розклад на місяць 

За попереднім аналізом спеціалістів, більшу частину лютого буде панувати "штиль", сонячна активність буде низька. Проте, є кілька дат, до яких треба підготуватися заздалегідь, щоб захистити своє здоров'я від негативного впливу геоштормів. 

Розклад магнітних бур на лютий виглядає наступним чином:

  • 1 лютого — K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі);
  • 2 лютого — K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі);
  • 3 лютого — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 4 лютого — K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі)
  • 5 лютого — K-індекс 2 (відсутність геошторму);
  • 6 лютого — K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі);
  • 7 лютого — K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі);
  • 8 лютого — K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі);
  • 9 лютого — K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі);
  • 10 лютого — K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі);
  • 11 лютого — K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі);
  • 12 лютого — K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі);
  • 13 лютого — K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі);
  • 14 лютого — K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі);
  • 15 лютого — K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі);
  • 16 лютого — K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі);
  • 17 лютого — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 18 лютого — K-індекс 5 (висока активність сонячної бурі);
  • 19 лютого — K-індекс 5 (висока активність сонячної бурі);
  • 20 лютого — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 21 лютого — K-індекс 2 (відсутність геошторму);
  • 22 лютого — K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі);
  • 23 лютого — K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі);
  • 24 лютого — K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі);
  • 25 лютого — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 26 лютого — K-індекс 4 (середня магнітна буря);
  • 27 лютого — K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі);
  • 28 лютого — K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі);
  • 29 лютого — K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі).

Зверніть увагу, саме з 18 по 19 лютого пройде найсильніша магнітна буря місяця, яка може позначитися на здоров'ї та самопочутті. Тож, у цей період варто прислухатися до свого організму, не перевтомлюватися та не ігнорувати симптоми, що вказують на погіршення загального стану організму. 

 

Магнітні бурі у лютому 2024 — детальний розклад на місяць
Корональні викиди маси Сонця. Фото: google.com

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я людини

Попри те, що між вченими досі точаться дебати, чи дійсно магнітні бурі мають вплив на організм людини, деякі дослідження підтверджують цей факт. Зокрема, за спостереженнями лікарів, у період сильних геоштормів люди частіше скаржаться на погане самопочуття. 

А деякі наукові праці кажуть про те, що деякі люди можуть почуватися гірше за 1-2 дні до настання геошторму, у саму небезпечну дату або ж після її завершення.  

При цьому фахівці зазначають, що ступінь виразності та характер впливу магнітних коливань є індивідуальними та можуть бути пов'язані:

  • з віком;
  • з психічним станом;
  • зі схильністю до серцево-судинних захворювань;
  • з наявністю хронічних захворювань. 

Найпоширеніші симптоми, які зустрічаються у людей під час сильної сонячної активності, наступні: 

  • головний біль;
  • мігрень;
  • запаморочення; 
  • стрибки тиску;
  • порушення серцевого ритму;
  • ломота в тілі;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань;
  • загальна слабкість;
  • зниження працездатності;
  • порушення концентрації;
  • безсоння;
  • сонливість;
  • апатія;
  • депресивні настрої;
  • підвищення тривожності;
  • агресія;
  • дратівливість.

 

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людини
Погане самопочуття зранку. Фото: pexels.com

Як допомогти організму пережити магнітні бурі

Медики стверджують, єдине, що дійсно може допомогти впоратися з негативним впливом магнітних бур — здоровий спосіб життя. Якщо людина не забуває про фізичну активність, здоровий сон та правильне харчування, то будь-які сонячні спалахи проходять для неї непомітно. 

Водночас якщо людина дуже чутлива до зміни погоди, має хронічні захворювання, переживає сильний стрес, то варто підготуватися до геошторму за 4-5 днів до його настання:

  • переконайтеся, що ви маєте в аптечці усі необхідні ліки (якщо їх назначив лікар);
  • знизьте фізичні та психоемоційні навантаження;
  • дихайте свіжим повітрям;
  • виділяйте час на прогулянки;
  • не відмовляйте собі у позитивних емоціях та відпочинку;
  • обмежте кількість кофеїну;
  • виключіть будь-який алкоголь. 

 

Також ми писали, коли та які важливі дати та свята відзначатимуть українці в лютому 2024 року.

здоров'я
магнітні бурі
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