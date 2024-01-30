Когда магнитные бури в феврале 2024 года — подробный календарь опасных дат

Воздействие магнитных бурь на метеозависимых людей. Коллаж: Новини.LIVE

Солнце в последний месяц зимы, по прогнозам специалистов, подарит человечеству покой. Тем не менее он будет относительным, ведь несколько мощных магнитных бурь все же ударят по нашей планете, что, конечно, может сказаться на самочувствии. Чтобы уберечь свое здоровье, стоит знать, когда ждать солнечных вспышек и как к ним подготовиться.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили детальное расписание магнитных бурь на февраль 2024 года. Узнайте самые опасные даты последнего месяца зимы.

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По предварительному анализу специалистов, большую часть февраля будет "штиль", солнечная активность будет низкая. Однако есть несколько дат, к которым нужно подготовиться заранее, чтобы защитить свое здоровье от негативного влияния геоштормов.

Расписание магнитных бурь на февраль выглядит следующим образом:

1 февраля — K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури); 2 февраля — K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури); 3 февраля — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 4 февраля — K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури)

— K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури) 5 февраля — K-индекс 2 (отсутствие геошторма);

— K-индекс 2 (отсутствие геошторма); 6 февраля — K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури); 7 февраля — K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури); 8 февраля — K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури); 9 февраля — K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури); 10 февраля — K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури); 11 февраля — K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури); 12 февраля — K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури); 13 февраля — K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури); 14 февраля — K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури); 15 февраля — K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури); 16 февраля — K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури); 17 февраля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 18 февраля — K-индекс 5 (высокая активность солнечной бури) ;

; 19 февраля — K-индекс 5 (высокая активность солнечной бури) ;

; 20 февраля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 21 февраля — K-индекс 2 (отсутствие геошторма);

— K-индекс 2 (отсутствие геошторма); 22 февраля — K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури); 23 февраля — K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури); 24 февраля — K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури); 25 февраля — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 26 февраля — K-индекс 4 (средняя магнитная буря) ;

; 27 февраля — K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури); 28 февраля — K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури); 29 февраля — K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури).

Обратите внимание, что именно с 18 по 19 февраля пройдет сильнейшая магнитная буря месяца, которая может сказаться на здоровье и самочувствии. Поэтому в этот период следует прислушиваться к своему организму, не переутомляться и не игнорировать симптомы, указывающие на ухудшение общего состояния организма.

Корональные выбросы масс Солнца. Фото: google.com

Как магнитные бури могут влиять на здоровье человека

Несмотря на то, что между учеными до сих пор идут дебаты, действительно ли магнитные бури оказывают влияние на организм человека, некоторые исследования подтверждают этот факт. В частности, по наблюдениям врачей, в период сильных геоштормов люди чаще жалуются на плохое самочувствие.

А некоторые научные труды говорят, что люди могут чувствовать себя хуже за 1-2 дня до наступления геошторма, в саму опасную дату или после ее завершения.

При этом специалисты отмечают, что степень выраженности и характер воздействия магнитных колебаний индивидуальны и могут быть связаны:

с возрастом;

с психическим состоянием;

со склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям;

с наличием хронических заболеваний.

Наиболее распространенные симптомы, встречающиеся у людей во время сильной солнечной активности, следующие:

головная боль;

мигрень;

головокружение;

скачки давления;

нарушение сердечного ритма;

ломота в теле;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний;

общая слабость;

снижение работоспособности;

нарушение концентрации;

бессонница;

сонливость;

апатия;

депрессивные настроения;

повышение тревожности;

агрессия;

раздражительность.

Плохое самочувствие с утра. Фото: pexels.com

Как помочь организму пережить магнитные бури

Медики утверждают, единственное, что действительно может помочь справиться с негативным влиянием магнитных бурь — здоровый образ жизни. Если человек не забывает о физической активности, здоровом сне и правильном питании, то любые солнечные вспышки проходят для него незаметно.

В то же время, если человек очень чувствителен к изменению погоды, имеет хронические заболевания, переживает сильный стресс, то следует подготовиться к геошторму за 4-5 дней до его наступления.

убедитесь, что у вас есть в аптечке все необходимые лекарства (если их назначил врач);

снизьте физические и психоэмоциональные нагрузки;

дышите свежим воздухом;

выделяйте время на прогулки;

не отказывайте себе в положительных эмоциях и отдыхе;

ограничьте количество кофеина;

исключите любой алкоголь.

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